КАМАЗ в 1 полугодии получил почти 4 млрд чистой прибыли по МСФО

Группа организаций ПАО «КАМАЗ» по итогам 2021 года получила консолидированную выручку в размере 118 млрд 853 млн рублей, что на 40% выше прошлогоднего показателя. Чистая прибыль компании по МСФО составила 3 млрд 969 млн рублей (+0,8%). Показатель EBITDA за отчетный период увеличился в 1,8 раза и составил 10 млн 996 млн рублей, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Как отмечается, главный драйвер роста финансовых показателей – увеличение продаж грузовых автомобилей на 45%: всего на внутреннем и внешнем рынках было реализовано 21578 машин. В результате КАМАЗ остается безусловным лидером рынка грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн с долей 47%. Выручка от продаж грузовиков за первое полугодие 2021 года получена в сумме 77 млрд 837 млн рублей (+60%).

Значительный рост продаж (+47%) показал сегмент автобусов, электробусов и спецтехники. За отчётный период здесь зафиксирована выручка в размере 17 млрд 077 млн рублей. Доход от финансового лизинга составил 2 млрд 741 млн рублей. Рост в 32% достигнут за счет высокого спроса на седельные тягачи нового модельного ряда и самосвалы, а также благодаря выгодным финансовым продуктам и специализированным акциям.

Положительный денежный поток от операционной деятельности за шесть месяцев 2021 года составил 2 млрд 982 млн рублей. В связи с реализацией крупного инвестиционного проекта по развитию нового модельного ряда автомобилей и производственных мощностей чистый долг группы увеличился до 88 млрд 311 млн рублей. Инвестиции в модернизацию и освоение новых технологий составили почти 9 млрд рублей или 7,5% от выручки.

Напомним, ранее КАМАЗ пересмотрел текущий бизнес-план по реализации автотехники на внутреннем рынке в 2021 году в сторону увеличения – с 37 тысяч до 39,5 тыс. автомобилей. Планируется, что объем инвестиций в 2021 году составит более 16,7 млрд рублей. Из них на развитие модельного ряда будет направлено 13 млрд рублей, более 1 млрд – на НИОКР. Среди основных целей в направлении развития продаж, которые КАМАЗ ставит перед собой на нынешний год, – увеличение доли автомобилей «КАМАЗ» на рынке до 51% за счет роста продаж нового модельного ряда, а также укрепление позиций в сегментах седельных тягачей и спецтехники. На 2021 год запланирован вывод на рынок новых моделей поколения К5: седельный тягач 6х2, самосвалы 6х4, 6х6 и 8х4. Также планируется продолжить развитие модельного ряда газомоторной техники, в том числе вывод на рынок КАМАЗ-54901 с газовым двигателем.

Несмотря на то, что КАМАЗ продолжает активно расширять модельный ряд автомобилей поколения К5, выпуск грузовиков с классической кабиной К3 прекращаться в ближайшее время не будет, поскольку на них сохраняется высокий спрос в России. А вот автомобили поколения К4, скорее всего, будут сняты с конвейера в 2024 году. Напомним, кабиной К4, производство которой стартовало на прессово-рамном заводе компании в 2013 году, оснащается семейство перспективных автомобилей, включая популярный тягач КАМАЗ-5490, самосвалы КАМАЗ-6580, КАМАЗ-65801, бортовой автомобиль КАМАЗ-65207 и т.д.

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Фото: КАМАЗ