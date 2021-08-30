Hyundai привезет в Россию электрокроссовер Ioniq 5

Компания Hyundai в середине 2022 года начнет продажи в России электромобилей. Об этом агентству «ТАСС» сообщил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, уточнив, что первой электрической моделью Hyundai на российском рынке станет кроссовер Ioniq 5. Автомобиль будет предлагаться только в полноприводной версии, в то время как на других рынках доступен вариант с задним приводом.

Напомним, мировая премьера нового среднеразмерного кроссовера Ioniq 5 состоялась в феврале 2021 года. Он построен на глобальной электрической модульной платформе E-GMP, специально разработанной Hyundai Motor Group для аккумуляторных электромобилей. Внешний вид Ioniq 5 перекликается с дизайном первого серийного автомобиля компании – Hyundai Pony, символизируя связь между прошлым и будущим. В передней части новая модель оснащается первым капотом Hyundai, расположившемся по всей ширине автомобиля, который минимизирует зазоры между панелями и обеспечивает оптимальную аэродинамику. Передний бампер отличается характерными V-образными элементами со встроенными дневными ходовыми огнями оригинальной формы, которые обеспечивают максимальную узнаваемость Ioniq 5 на дороге. Похожий блок, напоминающий пиксели светотехники, также можно встретить в задней части автомобиля.

Утопленные в кузов автомобиля дверные ручки обеспечивают выверенный стиль боковой части и улучшенную аэродинамику. Передние и задние кузовные панели образуют единое целое, в то время как двери автомобиля представляют собой еще один образец «Параметрической динамики» – стилистики, впервые показанной на новом Hyundai Tucson. Большая задняя стойка, вдохновленная электрическим концептом Hyundai 45, делает Ioniq 5 узнаваемым даже на расстоянии. Дизайн-концепция «Параметрических пикселей» прослеживается также и в больших 20-дюймовых аэродинамических колесных дисках – самых больших колесных дисках, которыми когда-либо оснащались электромобили Hyundai.

В каждой детали дизайна интерьера автомобиля воплощается концепция «Место отдыха» (Living Space). Лучше всего она прослеживается в «Универсальном острове» – центральной консоли, которая может сдвигаться на 140 мм назад. Ioniq 5 также оснащается передними сиденьями с функцией электрорегулировки. Кресла могут отклоняться на оптимальный угол, обеспечивая водителю и пассажиру чувство невесомости. Hyundai снизил толщину передних сидений на 30%, что позволило увеличить пространство для пассажиров заднего ряда.

Во многих мягких на ощупь элементах салона – на ручках, в отделке потолка и дверей, на панелях пола и подлокотниках – применяются экологически чистые материалы, созданные с соблюдением принципа рационального использования ресурсов. К примеру, переработанные пластиковые бутылки, волокна, изготовленные из растительного сырья (bio PET) и натуральной шерсти, окрашенная и покрытая растительным экстрактом экокожа, а также биокраска, сделанная из масел растений.

Ioniq 5 предлагается с линейкой двух электрических батарей емкостью 58 кВт/ч и 72,6 кВт/ч, а также двух вариантов компоновки электромоторов: с одним двигателем на задней оси или с двумя моторами – спереди и сзади. Все варианты силовых установок позволяют автомобилю развивать максимальную скорость 185 км/ч. Максимальная версия, сочетающая систему полного привода (AWD) и аккумуляторную батарею емкостью 72,6 кВт/ч, обладает совокупной мощностью 225 кВт и крутящим моментом 605 Нм и способна разогнаться с места до 100 км/ч за 5,2 с. Максимальный запас хода заднеприводного Ioniq 5, оснащенного аккумулятором емкостью 72,6 кВт/ч, на одном заряде составляет 470~480 км по классификации Всемирной согласованной процедуры испытания транспортных средств (WLTP).

Платформа E-GMP позволяет использовать для зарядки Ioniq 5 инфраструктуру с напряжением как 400 В, так и 800 В. По умолчанию платформа рассчитана на напряжение 800 В, однако допускает применение 400-вольтных зарядных устройств без необходимости использовать дополнительные устройства или адаптеры. При использовании зарядного устройства мощностью 350 кВт зарядить аккумулятор Ioniq 5 с 10% до 80% можно всего за 18 минут. А одной лишь пятиминутной зарядки Ioniq 5 хватит на 100 км хода по стандартам WLTP.

Широкая передняя панель состоит из двух частей: 12-дюймового сенсорного дисплея мультимедийной системы и 12-дюймового цифрового блока приборов. Впервые в истории Hyundai на Ioniq 5 устанавливается проекционный экран дополненной реальности (AR HUD), который фактически превращает лобовое стекло в дисплей.

Помимо этого, Ioniq 5 оборудован системами помощи водителю Hyundai Smart Sense нового поколения. Это первая модель Hyundai, оснащающаяся вторым поколением системы помощи при движении по автомагистрали (HDA 2). К другим электронным помощникам относятся система предотвращения фронтальных столкновений (FCA), система мониторинга слепых зон (BCA), интеллектуальная система ограничения скорости (ISLA), система слежения за состоянием водителя (DAW), система автоматического переключения дальнего света на ближний (HBA) и др.

А какие электромобили и модели с классическим ДВС появятся на российском рынке уже в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Hyundai