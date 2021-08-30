Iran Khodro не отказывается от планов вернуться в Россию

Иранская компания Iran Khodro на прошедшей в Москве выставке «Интеравто» показала три модели, которые в ближайшее время планирует поставлять на российский рынок. Это седаны Runna+, Dena+АТ и Tara, являющиеся модернизированными и перелицованными моделями Peugeot, пишет журнал «Автоброкер Клуб». В моторную гамму войдут как атмосферные, так и турбированные двигатели, а в качестве трансмиссии предложат выбор между «механикой» и АКП.

Напомним, первую попытку выйти на российский рынок Iran Khodro предприняла еще в конце 1990-х, запустив продажи седана Samand. Затем, в 2016-м, уже во времена сотрудничества с Peugeot, в Москве представили модели Runna, Soren и Dena. В третий раз компания попыталась стартовать в России в 2018-м, презентовав на ММАС азербайджанский бренд Khazar, – но вновь неудачно.

Новая экспансия Iran Khodro, предусматривающая запуск сразу трех показанных на «Интеравто» моделей, должна начаться с Поволжья – по данным источников, переговоры с дилерами уже идут.

А какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: «Автоброкер Клуб»