Great Wall представил новый кроссовер в ретро-стиле

Премиальный бренд WEY, принадлежащий концерну Great Wall, представил на автосалоне в Чэнду новый кроссовер под названием Fuguchaojia. Автомобиль выполнен в ретро-стиле – его дизайн напоминает машины 1940-х годов. Например, у китайского кроссовера можно найти черты Ford Prefect, который стал основой для КИМ-10-50 1940 года выпуска. Впрочем, пока Fuguchaojia носит статус концепта, и пока неизвестно, появится ли у него серийная версия, пишет портал Autonews.ru.

Новинка получила круглые светодиодные фары, большую хромированную решетку радиатора, панорамную крышу и массивные колесные арки. В салоне кроссовера установили сразу три дисплея, беспроводную зарядку для смартфона, трехспицевое рулевое колесо, круглые дефлекторы обдува, а также необычную подсветку.

Все технические характеристики прототипа Fuguchaojia пока держатся в секрете. Не исключается, что кроссовер разделит основные узлы и агрегаты с другой моделью бренда – Mocha. Этот автомобиль доступен с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 219 л.с., который работает в сочетании с 9-ступенчатым «роботом» и вспомогательным 48-вольтовым стартер-генератором.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Haval выбрала имя для новой модели в России. Рамный внедорожник Haval Big Dog будет продаваться на российском рынке под другим названием – Dargo. Также стало известно, что в нашей стране новинка будет предложена с безальтернативным 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 211 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и системой полного привода. Как ожидается, в России в целях экономии на транспортном налоге, отдачу агрегата снизят до 200 л.с. Модификации с 1,5-литровой «турбочетверкой» мощностью 159 л.с., доступной в Китае, на российском рынке не предвидится.

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и новый компактный кроссовер Haval Jolion, которые производятся на заводе компании в Тульской области. В ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке еще четыре новых модели, включая пикап GWM Poer, который поступил в продажу в июне. По неофициальным данным, следующей новинкой станет среднеразмерный кроссовер Haval H6 третьего поколения, который займет нишу между Haval F7 и H9. Между тем, ранее компания Haval представила российским дилерам два новых внедорожника Big Dog и Wey Tank, которые, по данным источников, могут встать на конвейер российского завода Haval ориентировочно в 2023 году.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Great Wall