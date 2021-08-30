В России с 1 сентября заработает «гаражная амнистия»

Россияне в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, смогут бесплатно получить в собственность земельные участки, на которых находятся их гаражи. Речь идет о гаражах, возведенных в качестве объектов капитального строительства до 30 декабря 2004 года. Соответствующий закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года, сообщает пресс-служба Госдмуы РФ. Нововведение коснется более чем 3,5 млн граждан.

Согласно данным «Авито Недвижимости», во втором квартале 2021 года спрос на покупку гаражей увеличился на 17% за год и на 5% – за квартал. Более половины запросов пользователей стабильно приходится на кирпичные строения. Количество предложений о продаже гаража в целом по России в II квартале 2021-го, напротив, сократилось на 13% по сравнению с прошлым годом, а по сравнению с предыдущим кварталом – выросло на 13%. В целом по стране спрос за период превысил предложение почти в 6 раз. Цены на гаражи за год увеличились на 6% – в среднем гараж в России во II квартале 2021 стоил 265 тыс рублей. Аналитики связывают изменения с растущей сложностью для автомобилистов «стихийной парковки», а также с покупкой машиномест и гаражей в качестве инвестиции или для нужд бизнеса.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2021 года на территории РФ было зарегистрировано 45 млн легковых автомобилей. Таким образом, на их долю приходится 76% всех транспортных средств, которые числятся в нашей стране. Средний возраст всех зарегистрированных в России легковых автомобилей составляет порядка 14 лет. При этом в нашей стране насчитывается 1,2 млн легковых автомобилей, чей возраст составляет 35 лет и более. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю техники, произведенной до 1987 года, приходится порядка 3% от общего объема российского легкового автопарка (по состоянию на 1 января 2021 года).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российских автовладельцев начали штрафовать за установку нештатных динамиков или сабвуферов в машину, поскольку теперь любое обновление аудиосистемы в автомобиль должно быть согласовано в специальной лаборатории и зарегистрировано в ГИБДД. Если у владельца автомобиля такое разрешение отсутствует, то сотрудники Госавтоинспекции могут выписать штраф в размере 500 рублей. Помимо оплаты самого штрафа, обладатель такой машины должен получить соответствующее согласование на оборудование или убрать его в течение десяти дней. После установленного срока собственник автомобиля обязан сообщить об устранении недостатков в ГИБДД. Если этого не сделать, то машину снимут с регистрации, а также запретят ее эксплуатацию. Российским водителям также напоминают, что за езду на автомобиле с приостановленной регистрацией законом предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей либо лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

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Фото: 9111.ru

