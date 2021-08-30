Renault представила электроседан для такси и проката автомобилей

Компания Renault представила электрический седан Mobilize Limo, разработанный совместно с китайским партнером Jiangling Motors Group Co. Четырехдверный седан длиной 4,67 м с полностью электрической силовой установкой создан специально для служб такси по подписке, водителей арендных автомобилей и автопарков. Автомобиль предоставляется только по подписке вместе с пакетами услуг, сообщает пресс-служба Renault.

Премьера новой модели состоится 8 сентября на Мюнхенском автосалоне 2021 на стенде Renault в день, посвященный бренду Mobilize. После этого будет создан парк из 40 автомобилей Mobilize Limo для тестирования услуг, которые планируется предоставлять по всей Европе, начиная со второй половины 2022 года.

В Европе наблюдается стремительный рост рынка услуг такси и проката автомобилей. Ожидается, что к 2030 году он вырастет с сегодняшних 28 млрд евро до 50 млрд евро. Кроме того, на этом рынке произойдет быстрое и широкое распространение электрифицированных моделей. Как отмечается, скоро без электромобилей не удастся попасть в центр городов, где действуют ограничения по трафику, например в зоны низких выбросов, которые сейчас образуются по всей Европе. При этом водители частных автомобилей в основном передвигаются в городах и пригородах. Например, из 47,5 тыс. автомобилей для проката, зарегистрированных во Франции, 75% находятся в Париже и на территории Большого Парижа (цифры Stacian за 2020 год).

Mobilize Limo оснащается электрическим двигателем мощностью 150 л.с. с крутящим моментом 220 Нм. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 9,6 секунд, а его максимальная скорость составляет 140 км/ч. На выбор доступны три режима вождения: Eco, Normal и Sport. Новый электромобиль преодолевает около 450 км на одной зарядке (ожидается получение сертификата WLTP).

А какие электромобили и модели с классическим ДВС появятся на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Renault