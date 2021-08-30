Дооснащение автомобилей системой «ЭРА-ГЛОНАСС» начнется в январе 2022 года

Автопроизводители, получившие отсрочку по оснащению транспортных средств системой «ЭРА-ГЛОНАСС», начнут дооснащать автомобили «тревожными кнопками» в январе 2022 года. К этому времени все автопроизводители представят в Росстандарт итоговую отчетность по автомобилям с указанием VIN-номеров, сообщает пресс-служба ведомства.

Работа по реализации отзывных программ будет проводиться с использованием нового цифрового сервиса, запущенного 1 июля текущего года, а также с применением положений ГОСТ 34725–2021 «Отзыв продукции автомобилестроения. Руководство для изготовителей, поставщиков и продавцов». Вся информация также будет заноситься в систему электронных ПТС. Сведения о необходимости дооснащения автовладельцы получат в обязательном порядке на стадии приобретения и эксплуатации автомобилей. В соответствии Федеральным законом «О техническом регулировании» все меры в рамках отзывных кампаний осуществляются за счет автопроизводителя. Для собственников автомобилей эти мероприятия являются бесплатными.

Напомним, ранее из-за дефицита электронных компонентов по всему миру Коллегия Евразийского экономического союза разрешила автопроизводителям до 31 декабря текущего года не оснащать легковые, грузовые автомобили и автобусы системами ЭРА-ГЛОНАСС с последующим дооснащением до 30 июня 2022 года. Решение не распространяется на транспортные средства, предусмотренные для перевозки опасных грузов, а также перевозки детей.

Как отмечали, в свою очередь, в Минпромторге РФ, нельзя допустить остановку автозаводов и дефицит российских автомобилей в дилерских сетях. По данным участников отрасли, срок заказов некоторых чипов для систем управления автомобилем сейчас составляет порядка 60 недель, причем без гарантии поставки. Так, из-за проблем с поставками ABS от Bosсh АВТОВАЗ приостанавливал производство за это лето семь раз. По этой же причине автозавод в Тольятти с прошлой недели находится в простое. По словам президента АВТОВАЗа Николя Мора, в настоящее время предприятие получает заказы от клиентов, чтобы доставить машину в течение 2-3 месяцев, и планирует максимально восполнить потери в производстве до конца года. Как считает глава АВТОВАЗа, кризис с поставками электронных компонентов может продлиться до второго квартала 2022 года.

Напомним, с 2017 года все новые автомобили, ввозимые в Россию или продаваемые в стране, должны быть оборудованы модулями «ЭРА-ГЛОНАСС», с которых автоматически сообщается о ДТП и передаются точные координаты автомобиля.

Стоит отметить, что из-за дефицита микросхем, который длится вот уже почти год, автомобильные концерны останавливают производство по всему миру. Напомним, в 2020-м глобальное производство полупроводников ощутимо сократилось из-за пандемии, а к началу 2021-го не поспело за резко возросшим спросом. В итоге дефицит чипов сохраняется до сих пор, а без них в современном автомобиле не будут работать панели управления приборами, мультимедийные системы и навигация.

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Фото: Kia