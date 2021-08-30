Авторынок Германии в июле упал на четверть

Авторынок Германии в июле сократился на 24,9% и составил 236393 машин. Таким образом, отрицательный результат зафиксирован впервые после четырех месяцев роста. По итогам семи месяцев 2021 года реализация новых автомобилей в Германии составила 1 млн 627 тыс. 282 единицы (+6,7%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), местный авторынок еще далек от доковидного уровня – по сравнению с январем-июлем 2019 года нынешний показатель продаж оказался на 25% хуже.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в июле реализовал 49808 машин (-16,6%). На втором месте идет Mercedes-Benz, снизивший продажи на 37,6% до 21456 единиц. Третью строчку занимает BMW, чей результат составил 20437 автомобилей (-27,7%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Audi (17533 шт., -23,3%) и Opel (13631 шт., +16%).

Все эти (и другие) автомобили можно найти и на рынке России – в салонах проверенных дилеров.