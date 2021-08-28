Kia не планирует продавать гибридный Sorento в России

Кроссовер Kia Sorento с силовой установкой по схеме подзаряжаемого гибрида (Plug-in Hybrid, PHEV), который уже предлагается в Европе, в третьем квартале 2021 года выйдет также на рынок США. А вот в России такой автомобиль продавать не планируется, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «Киа Россия и СНГ». Как отмечают в компании, в настоящее время уровень спроса, рыночная ситуация и уровень развития соответствующей инфраструктуры в России не позволяют говорить о выводе гибридных версий на российский рынок.

Силовая установка новинки, получившей в США обозначение Kia Sorento Turbo PHEV, Sorento Turbo PHEV создана на базе 1,6-литрового бензинового двигателя с турбонаддувом. В паре с ним работает электромотор мощностью 66,9 кВт. Суммарная мощность силовой установки составляет 261 л.с. Она агрегатирована с 6-ступенчатой автоматической гидромеханической коробкой передач. Литий-ионная полимерная аккумуляторная батарея с запасом энергии 13,8 кВт/ч обеспечивает пробег около 51 км с использованием исключительно электричества. Расчетный комбинированный запас хода при этом достигает 740 км, а усредненный расход топлива составляет всего 3 л/100 км.

Внешне версия Sorento с силовой установкой PHEV отличается специальным значком на двери багажного отсека и лючком разъема зарядки на задней части боковой панели. Кроссовер штатно комплектуется колесами размерности 19 дюймов. Производство версии с подзаряжаемой гибридной силовой установкой для рынка США налажено на заводе в г. Хвасонг (Южная Корея), откуда Sorento PHEV поставляется и в Европу.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне 2021 года компания Kia расширила гамму двигателей Kia Sorento для российского рынка. Помимо бензинового 2.5 MPI и дизельного 2.2 CRDi среднеразмерный кроссовер стал оснащаться новым бензиновым двигателем Lambda III V6 3,5 MPI мощностью 249 л.с. Новый мотор предлагается для Kia Sorento в комплектациях Luxe, Prestige, Premium, Premium+ в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Какие модели могут появиться на российском рынке - смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Kia