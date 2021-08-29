Dacia Sandero в июле впервые стал бестселлером в Европе

Компактный хэтчбек Dacia Sandero в июле стал самой продаваемой моделью на европейском рынке впервые с момента начала продаж в 2008 году. Как отмечают в исследовательской компании JATO Dynamics, благодаря выходу нового поколения Dacia Sandero, этот компактный хэтчбек показал наибольший рост спроса в Германии (+15%), Румынии (+24%) и возглавил рейтинги продаж во Франции и Испании.

По данным JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом месяце стал компактный хэтчбек Dacia Sandero с показателем 20446 реализованных машин (+6%). На второе место опустился Volkswagen Golf, чьи продажи составили 19425 единиц (-37%). Третий результат показал Toyota Yaris – реализация этой модели увеличилась на 3% до 18858 автомобилей.

Далее идет Volkswagen Polo, на котором остановили свой выбор 17343 европейских покупателя (-8%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз субкомпактный кроссовер Volkswagen T-Roc, разошедшийся тиражом 16496 экземпляров (-17%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Hyundai Tucson (14883 шт., +39%), Volkswagen T-Cross (14170 шт., +12%), Dacia Duster (13329 шт., -19%), Fiat Puma (13283 шт., +2%) и Peugeot 2008 (13134 шт., -34%).

Найти некоторые из перечисленных автомобилей можно и на российском рынке - в салонах проверенных дилеров.

Фото: Dacia