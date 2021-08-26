Выпуск LADA Niva Travel продлится до 2024 года

АВТОВАЗ продолжит выпускать внедорожник LADA Niva Travel как минимум до 2024 года. Новое одобрение типа транспортного средства уже появилось в открытой базе Росстандарта. Прошлый документ действовал до 17 декабря 2023 года, пишет «Российская газета». Какая судьба ожидает эту модель после окончания действия ОТТС, неизвестно. Между тем, в 2024 году АВТОВАЗ представит внедорожник LADA Niva нового поколения.

Напомним, что Niva (2123) является разработкой АВТОВАЗа и ее производство начиналось в 2000 году под маркой LADA. Спустя два года модель стала выпускаться под маркой Chevrolet на совместном предприятии GM-АВТОВАЗ. Основные узлы – кузов, шасси, силовой агрегат – производились на мощностях АВТОВАЗа, а на партнерской производственной площадке была организована окраска и финальная сборка. В декабре 2019 года АВТОВАЗ закрыл сделку о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-АВТОВАЗ у американской компании General Motors. Стоимость сделки, согласно отчетности АВТОВАЗа за 2019 год, составила 471,8 млн рублей (6,5 млн долларов). Таким образом производственная площадка, позднее переименованная в «ЛАДА Запад Тольятти», стала на 100% принадлежать АВТОВАЗу, а модель Niva вернулась в продуктовый портфель LADA. В июле 2020-го АВТОВАЗ запустил производство и продажи внедорожника Niva под маркой LADA, а в декабре на предприятии «ЛАДА Запад Тольятти» стартовал выпуск обновленной модели под названием LADA Niva Travel. Между тем, летом 2021 года производство этого внедорожника было перенесено на линию Niva Legend на основной площадке АВТОВАЗа в Тольятти, а завод «ЛАДА Запад Тольятти» был законсервирован.

В настоящее время LADA Niva Travel предлагается в двух основных модификациях – Niva Travel и Niva Travel Off-Road – стоимостью от 796 тыс. 900 рублей и 897 тыс. 900 рублей соответственно. LADA Niva Travel получила новый дизайн экстерьера, включая новые более яркие фары и LED фонари. В исполнении Off-road внешний вид Niva Travel дополняют штатный шноркель, внедорожные шины и обвес из неокрашенного пластика, который дополнительно защищает кузов от мелких повреждений. В оснащение автомобиля входят мощный кондиционер, мультимедиа, камера заднего вида с омывателем, две подушки безопасности, обогрев лобового стекла, сидений и зеркал.

Вне зависимости от версии новая Niva Travel серийно оснащается системой постоянного полного привода с механической блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей. Под капотом внедорожника установлен 1,7-литровый двигатель мощностью 80 л.с.

Сколько сейчас может стоить трехлетний Chavrolet Niva (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: АВТОВАЗ