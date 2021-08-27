Объявлена цена на новую спецверсию Range Rover Velar | АВТОСТАТ

Объявлена цена на новую спецверсию Range Rover Velar

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Объявлена цена на новую спецверсию Range Rover Velar

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Российские дилеры Land Rover начали прием заказов на Range Rover Velar 2022 модельного года, включая спецверсию Auric Edition. Внедорожник доступен с двумя 2,0-литровыми четырехцилиндровыми двигателями – 249-сильным бензиновым и дизельным мощностью 199 л.с., а также с двумя 3,0-литровыми шестицилиндровыми двигателями D300 и P400. Все версии оснащены 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода с динамическим распределением крутящего момента на каждое колесо, сообщает пресс-служба Land Rover.

В базовую комплектацию Range Rover Velar 22 модельного года (от 4 млн 817 тыс. руб.) входят система адаптации к дорожным условиям Terrain Response, светодиодные головные фары, 19-дюймовые колесные диски и мультимедийная система Pivi с 11,4-дюймовым сенсорным дисплеем. Начальная комплектация также включает систему доступа и запуска двигателя без ключа, камеру заднего вида, функцию стояночного обогрева, электропривод двери багажника, обогрев лобового стекла и 180-ваттную аудиосистему с восемью динамиками.

Комплектация S (от 5 млн 261 тыс. руб.) дополнена отделкой лицевой части сидений перфорированной кожей Grained, мультимедийной системой Pivi Pro с 11.4-дюймовым сенсорным дисплеем, круиз-контролем при движении на низких скоростях и различных типах поверхности All-Terrain Progress Control, системой распознавания дорожных знаков с интеллектуальным ограничителем скорости (ISL) и др.

Комплектация SE (от 5 млн 498 тыс. руб.), кроме этого, включает виртуальную 12,3-дюймовую приборную HD-панель, адаптивный круиз-контроль, систему обнаружения приближающегося транспорта при движении задним ходом и 20-дюймовые колесные диски.

Для большей персонализации все комплектации Range Rover Velar 22 модельного года предлагаются в версии R-Dynamic (от 5 млн 043 тыс. руб.), которая включает в себя набор особых элементов дизайна, таких как, накладки из нержавеющей стали на педали, потолок цвета Ebony, бейджи Velar R Dynamic, детали отделки Shadow Aluminium и пакет отделки экстерьера Dynamic.

Комплектация HSE (от 7 млн 222 тыс руб.), доступная только со спецификацией R-Dynamic, отличается наличием пакета расширенной отделки интерьера кожей, независимой пневмоподвески четырех колес, 21-дюймовых колесных дисков и аудиосистемы Meridian Surround мощностью 750 Вт с 19 динамиками и сабвуфером. В перечень комплектации R-Dynamic HSE также входят передние сиденья с функцией подогрева, вентиляции, массажа, электрической регулировкой по 20 параметрам и функцией запоминания настроек, система мониторинга возможности столкновения сзади и адаптивный круиз-контроль с помощником рулевого управления.

Rover Range Rover Velar 2022 модельного года был дополнен новой лимитированной версией Range Rover Velar Auric (от 5 млн 690 тыс. руб.), созданной на базе R-Dynamic S. На автомобилях этой серии ряд деталей экстерьера выполнен с эксклюзивной отделкой Auric Atlas. Оригинальный внешний вид внедорожника дополняют 20-дюймовые легкосплавные колесные диски Mercurial Gloss Sparkle Silver и тонировка стекол задних дверей. Для спецсерии доступен один из трех вариантов цветов кузова: Charente Grey, который предлагается исключительно с Auric Edition, Ostuni Pearl White или Santorini Black. Также Range Rover Velar Auric доступен с широким ассортиментом роскошных материалов отделки интерьера, включающим кожу Windsor и экологичный премиальный текстиль Kvadrat.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Land Rover

Источник: АВТОСТАТ

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Комментарии 1
Дмитрий Соколов

Офигенная машина, а стала с рестайлом еще лучше. Да и дилеры у них адекватные, допов не вешают как все остальные...

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