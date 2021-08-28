Renault в июле снизила продажи в России на 3%

Российские дилеры Renault в июле реализовали 11223 автомобиля – на 3% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам семи месяцев 2021 года продажи Renault на российском рынке составили 81291 машину, что на 29% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,5%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России стал кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановил свой выбор 3408 потребителя (+17%). Второе место в модельном ряду Renault занял седан Logan, чьи продажи увеличились на 4% и составили 2972 единицы. Третий результат среди моделей Renault показал хэтчбек Sandero – 2163 реализованных автомобиля (-19%). Кроссовер Renault Kaptur по итогам июля нашел 1401 покупателя (-21%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте на российском рынке появился внедорожник Renault Duster нового поколения, производство которого налажено на заводе компании в Москве. А в мае российские дилеры Renault начали продажи купе-кроссовера Arkana 2021 модельного года, получившего новую топовую версию Prime.

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Renault