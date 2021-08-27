Российский авторынок в июле вышел на второе место в Европе

Автомобильный рынок России, который в июле вернулся к падению, тем не менее поднялся на второе место в рейтинге крупнейших авторынков Европы.

Согласно данным консалтинговой компании LMC Automotive, продажи легковых автомобилей в Западной Европе в июле снизились на 25,6% до 864538 машин. За семь месяцев 2021 года реализация автомобилей в Западной Европе составила 6 млн 723 тыс. 831 единицу – на 16,9% больше, чем годом ранее.

Лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце остается Германия, где было продано 236393 машины (-24,9%). Таким образом, отрицательный результат зафиксирован впервые после четырех месяцев роста.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на вторую строчку европейского рейтинга. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в прошлом месяце составили 132640 единиц (-6,5%).

Третье место среди крупнейших европейских авторынков заняла Великобритания с показателем 123296 машин (-29,5%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат за июль с 1998 года, а отрицательная динамика обусловлена начавшимся восстановлением продаж в июле 2020-го после локдауна из-за эпидемии коронавируса.

Четвертый результат показала Франция – 115713 автомобилей, что на 35,3% меньше по сравнению с прошлым годом. Замыкает пятерку европейских лидеров по-прежнему Италия, чьи дилеры снизили реализацию на 19,4% до 110292 автомобилей. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), отрицательный результат обусловлен, в частности, отложенным спросом в связи с предстоящим введением утилизационных скидок на покупку новых машин. В связи с этим в ассоциации рассчитывают, что запущенные с августа меры по обновлению автопарка будут способствовать росту продаж в ближайшие месяцы.

Добавим также, что авторынок Испании в июле сократился на 28,9% и составил 83900 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), снижение регистрационного налога на новые автомобили до конца года пока не смогло поддержать спрос.

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