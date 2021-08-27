Kia в июле увеличила корпоративные продажи на 46%

Корпоративные продажи Kia в июле составили 2836 автомобилей, что на 45,5% больше по сравнению с прошлым годом. В результате доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 18,4% от общего объема продаж автомобилей Kia в России. За семь месяцев 2021 года корпоративным клиентам было реализовано 19237 машин, сообщает пресс-служба Kia.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры Kia реализовали 17071 автомобиль – это на 5% меньше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2021 года в России было продано 125415 автомобилей KIA, что на 26% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Kia удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 13,1% против 13,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Полный список официальных дилеров Kia (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Kia