АВТОВАЗ частично возобновит производство в начале сентября

АВТОВАЗ планирует возобновить производство автомобилей LADA Granta и Niva 2-3 сентября, однако линия сборки ХRAY, Largus, а также моделей Renault Logan и Sandero останется в простое еще на неделю – из-за дефицита электроники, следует из заявления компании. Как отмечают на АВТОВАЗе, производство автомобилей LADA по-прежнему находится под негативным влиянием дефицита поставок электронных компонентов со стороны компании Bosch, которая на сегодняшний день не способна восстановить регулярные поставки.

При этом завод «LADA Ижевск», использующий иные комплектующие для LADA Vesta, сохранит нормальный режим работы. В целом предприятие ни разу не уходило в простой за это лето, пишет агентство «Прайм».

Напомним, из-за проблем с поставками автоэлектроники АВТОВАЗ приостанавливал производство за это лето семь раз. По этой же причине автозавод в Тольятти сейчас находится в недельном простое. Минпромторг РФ сообщал, что работает над обеспечением поставок автомобильной электроники на предприятие, чтобы не допустить дефицита автомобилей.

Между тем, ранее заявил президент АВТОВАЗа Николя Мор заявил, что для продаж LADA август и сентябрь будут сложным периодом, поскольку производство прерывается из-за дефицита электронных компонентов. По его словам, в настоящее время предприятие получает заказы от клиентов, чтобы доставить машину в течение 2-3 месяцев, и планирует максимально восполнить потери в производстве до конца года. Как считает глава АВТОВАЗа, кризис с поставками электронных компонентов может продлиться до второго квартала 2022 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 32013 автомобилей LADA – это на 3% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 232232 машины, что на 42% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA составила 24,3%против 22,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.

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Фото: АВТОВАЗ