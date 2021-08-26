Kia показала новый Sportage с короткой базой для Европы

Компания Kia опубликовала дизайн-скетчи европейской версии кроссовера Sportage нового поколения с короткой колесной базой. Автомобиль, премьера которого состоится 1 сентября 2021 года, будет несколько отличиться от глобального варианта модели, представленного в июле.

Как пишет портал Motor.ru, внешние отличия сводятся к иным задними стойками крыши и уменьшенному стеклу на пятой двери, что придает европейскому варианту более спортивный вид. Что же касается габаритов, то они будут примерно такими же, как и у предыдущего Sportage – например, длина составит около 4,48 м. Ожидается, что кроссовер получит в качестве опции черную контрастную крышу и матричные фары.

Новый Sportage построен на той же платформе, что и Hyundai Tucson. По предварительным данным,в гамму двигателей войдут бензиновые и дизельные «турбочетверки» объемом 1,6 литра, в том числе с электрической надстройкой в виде 48-вольтового стартер-генератора. Кроме того, ожидается появление гибридной модификации с зарядкой от сети: в состав ее силовой установки войдут 1,6-литровый турбодвигатель и электромотор, которые суммарно будут выдавать около 226 л.с. Такой Sportage получит батарею емкостью 13,8 кВт/ч и сможет проезжать на одном электричестве примерно 45 км.

Впервые для нового Kia Sportage будет доступна функция Terrain Mode, которая позволяет электронике применять оптимальные режимы работы двигателя, рулевого управления, трансмиссии и других систем для езды по разным типам покрытия.



Как стало известно ранее, Kia Sportage нового поколения доберется до России в первой половине 2022 года. Нынешний Kia Sportage доступен в России с бензиновыми моторами рабочим объемом 2,0 и 2,4 л, развивающими 150 и 184 л.с. соответственно. Базовый двигатель способен работать с механической коробкой или с «автоматом», а более мощный сочетается только с автоматической трансмиссией. Цены на модель начинаются от 1 млн 712 тыс. 900 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2021 года продажи Kia Sportage в нашей стране составили 16322 автомобиля, что на 12% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате он вошел в ТОП-20 самых популярных автомобилей на российском рынке.

Какие еще модели Kia и по какой цене представлены на рынке в настоящее время, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Kia