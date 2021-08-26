Минпромторг может пересмотреть расчет локализации для устаревших автомобилей | АВТОСТАТ

Минпромторг может пересмотреть расчет локализации для устаревших автомобилей

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Минпромторг может пересмотреть расчет локализации для устаревших автомобилей

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2021 год (ежемесячный мониторинг)
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Минпромторг хочет отказаться от повышающего коэффициента, который позволял старым и дешевым моделям – например, УАЗ «Буханка» – на равных конкурировать с новыми при подсчете уровня локализации и поставках по госзаказу. Речь идет о машинах, где не предусмотрены сложная электроника, системы помощи водителю и пр., пишет газета «Коммерсант». В теории под угрозой могут оказаться и дешевые модификации российских автомобилей, таких как LADA Granta – их будет невыгодно выпускать без мультимедиа- и другой электроники, хотя потребители готовы купить их и так.

Как сообщал ранее президент АВТОВАЗа Николя Мор, в настоящее время уровень локализации автомобилей LADA составляет от 50 до 90% в зависимости от модели. Использование новой платформы CMF-B в будущем модельном ряду сделает эту долю более ровной для всех автомобилей – около 75%.

Напомним, ранее также стало известно, автомобильной промышленности стран Евразийского союза для доступа к госзакупкам придется соответствовать российским требованиям по локализации. Совет ЕЭК договорился применять правила, аналогичные российскому 719-му постановлению, хотя Казахстан и Белоруссия настаивали на более мягком подходе. Условия в том числе допускают кооперационный принцип производства автокомпонентов. За выдачу актов о подтверждении происхождения будут отвечать национальные ТПП.

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: УАЗ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: производстволокализацияроссийский автопромспик

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Комментарии 1
Влад Войтко

Не трожьте Буханку! Такой помощник в селах и деревнях. Мало какой авто еще такие условия работы выдержит!

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