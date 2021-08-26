Выпуск легковых автомобилей в июле снизился на 10%

По данным Росстата, за семь месяцев 2021 года с российских конвейеров сошло 838 тыс. легковых автомобилей, что на 34,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в июле было выпущено 102 тыс. машин – это на 9,8% меньше, чем годом ранее. Таким образом, отрицательный результат зафиксирован впервые с августа 2020 года.

Стоит отметить, что петербургский завод Hyundai в прошлом месяце начал производство кроссовера Creta второго поколения. А предприятие Nissan в Санкт-Петербурге ввело увеличенный 10-часовой рабочий день. Между тем, из-за продолжающейся нехватки электронных компонентов АВТОВАЗ несколько раз приостанавливал выпуск автомобилей. Также в связи с проведением корпоративных отпусков приостанавливали свои конвейеры российские заводы Hyundai, Haval, Toyota, Nissan, «Мазда Соллерс», Ульяновский автозавод, а также АВТОВАЗ и предприятие «ЛАДА Ижевск». Кроме того, на «Автоторе» началась масштабная модернизация окрасочного производства, которая продлится до сентября 2021 года. Добавим также, что завод «ЛАДА Запад Тольятти» прекратил выпуск внедорожников LADA Niva Travel, производство которых перенесено на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти, после чего предприятие «ЛАДА Запад Тольятти» было законсервировано.

Производство грузовых автомобилей в январе-июле составило 100 тыс. единиц, что на 54,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 14,4 тыс. грузовиков – это на 37,2% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что КАМАЗ в июле увеличил производство на 7%, выпустив 3712 машинокомплектов. Кроме того, Горьковский автозавод приостанавливал конвейер в связи с проведением корпоративного отпуска и модернизацией производства, направленной на увеличение мощностей для выпуска цельнометаллических фургонов семейств Next и NN.

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: АВТОВАЗ