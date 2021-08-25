АВТОВАЗ намерен начать производство электромобиля LADA в 2027 - 2028 годах

АВТОВАЗ может начать производство автомобиля LADA с электродвигателем в 2027 - 2028 годах. Об этом сообщил президент АВТОВАЗа Николя Мор, отметив, что это те планы, реализацию которых компания будет обсуждать с правительством. Он также уточнил, что речь идет о принципиально новом электромобиле, не модели Ellada. В целом, по плану компании, в общей сложности 10% производимых в России к 2030 году электромобилей будут выпущены на АВТОВАЗе, пишет агентство «Прайм».

Напомним, ранее правительство РФ утвердило концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России на период до 2030 года, разработанную Минэкономразвития России совместно с Минпромторгом России. Реализация концепции рассчитана на два этапа. По итогам первого (до 2024 года) будет подготовлена база для массового производства электромобилей. К 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей и открыть более 9 тыс. зарядных станций для них. По итогам второго (2025 - 2030 годы) их выпуск должен достичь 10% от общего объема производства транспортных средств в стране. К 2030 году планируется ввести в эксплуатацию не менее 72 тыс. зарядных станций, из которых «быстрых» с мощностью 150 кВт не менее 28 тысяч. Всего же, как ожидается, в процессе формирования новой отрасли будет создано не менее 39 тыс. высокопроизводительных рабочих мест.

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