Geely открыла завод по производству премиальных электромобилей Zeekr

Китайский автоконцерн Geely Auto запустил высокотехнологичный завод по производству премиальных электромобилей Zeekr. Новое предприятие оснащено беспроводной сетью 5G, создано на основе интеллектуального цифрового планирования и оказывает минимальное влияние на окружающую среду. Клиенты смогут наблюдать за процессом сборки своих автомобилей в режиме реального времени, сообщает пресс-служба Geely Auto. Производственная мощность нового завода позволяет выпускать до 300 тыс. автомобилей в год.

В настоящий момент готовится к запуску производство первой новинки Zeekr 001 на базе модульной архитектуры SEA, разработанной совместно Geely и Volvo. Выпуск продукции стартует в четвертом квартале 2021 года. Как отмечается, предварительные заказы на электромобили 001 уже оформлены на весь объем производства до конца 2021 года.

В сентябре 2021 года первые центры инноваций бренда Zeekr откроются одновременно в Ханчжоу и Шанхае. Новые сверхбыстрые зарядные станции мощностью 360 кВт будут доступны для владельцев электромобилей в провинции Чжэцзян в четвертом квартале 2021 года. В дальнейших планах значится строительство одной из ключевых сетей зарядных станций по всему Китаю.

Основываясь на анализе текущего спроса и графика запуска новых моделей, марка Zeekr запланировала к 2025 году достичь объема годовых продаж в 650 тыс. единиц и стать одним из ведущих производителей премиальных электрокаров в мире.

В целом группа Geely Auto (входит в Zhejiang Geely Holding) к 2025 году намерена достичь ежегодного объема продаж в 3,65 млн автомобилей и укрепить свои позиции лидера среди автопроизволителей из Китая. В этот объем входят совокупные продажи брендов Geely Auto, включая Lynk&Co, Zeekr и Geometry. Согласно намеченным планам, доля электромобилей в общем объеме продаж составит 30% или 1 млн автомобилей в год.

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Фото: Geely Auto