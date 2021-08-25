ТОП-10 самых продаваемых автомобилей китайских марок в России

Кроссовер Haval F7 удерживает звание бестселлера среди автомобилей китайских брендов в нашей стране. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ», рассмотрев итоги продаж за 7 месяцев 2021 года. Также ими был составлен рейтинг десяти наиболее популярных таких моделей.

Возглавил его Haval F7, который с января по июль был реализован в количестве 7548 единиц (по данным АЕБ). Совсем немного уступает ему Chery Tiggo 7 PRO с результатом 7403 проданных экземпляра. Замыкает тройку лидеров Chery Tiggo 4 (6673 шт.).

Кроссовер Geely Coolray, который в июле стал самым продаваемым «китайцем» в РФ, по результатам 7 месяцев занимает четвертое место. Его показатель за этот период составил 5942 автомобиля. На пятой позиции в нашем рейтинге находится купе-кроссовер Haval F7x (5706 шт.).

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 наиболее популярных машин из КНР по итогам января – июля попали: Geely Atlas (4440 шт.), Chery Tiggo 8 PRO (2246 шт.), Haval Jolion (2010 шт.), Chery Tiggo 8 (1917 шт.) и Haval H5 (1739 шт.).

Какие еще китайские (и не только) автомобили могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Haval