Эксперты рассказали, где лучше обслуживать автомобиль

В рамках подготовки онлайн-конференции «АВТОСЕРВИС – 2021» аналитическим агентством «АВТОСТАТ» были опрошены участники рынка автосервиса. Эксперты рассказали, какие ремонтные работы стоит проводить у дилеров, а какие – у «неофициалов».

Как рассказал сооснователь и директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Данил Соловьев, все большее число автовладельцев отказываются от обслуживания своих автомобилей у дилеров еще до окончания гарантии. Например, в клиентской базе FIT SERVICE рост доли автомобилей возрастом до 3-х лет, то есть на гарантийном периоде, в прошлом году составлял 20%, а в 2019 году – 25%.

«Изменение потребительского поведения автовладельцев связано в первую очередь со снижением реальных доходов населения. Эксплуатация автомобиля предполагает его регулярное техническое обслуживание, которое занимает ощутимую долю расходов в бюджете. Высокая инфляция, растущий курс доллара и наступившая пандемия значительно повлияли на стоимость технического обслуживания и ремонта, в том числе и у официальных дилеров. В таких условиях часть клиентов решили сэкономить на обслуживании и начали привозить неоригинальные запчасти, другие перешли в независимые СТО, а кто-то ушел обслуживаться в гаражи, но основная часть автовладельцев все равно выбирает официальных дилеров. Такая тенденция наблюдается при каждом приходе экономического кризиса, можно сказать является его признаком», – рассуждает эксперт департамента послепродажного обслуживания ГК «БИЗНЕС КАР» Александр Лихачев.

Как отмечает сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова, сегодня к дилеру в основном обращаются только с определенной проблемой, рассчитывая на решение вопроса по гарантии, либо же за сложной электродиагностикой, оборудования для которой попросту нет у независимых СТО. При этом со стандартными проблемами, с которыми сталкиваются практически все автовладельцы в процессе эксплуатации, обычно обращаются в независимые СТО.

По мнению директора по сервису, «АВИЛОН» Volkswagen Константина Епанешникова, однозначно, все основные виды работ лучше проводить у официальных дилеров, имеющих высокую квалификацию, соответствующую стандартам производителей, высокоинновационное оборудование и, что самое главное – дающих гарантию на выполненные работы. Сервисы официальных дилеров владеют всей актуальной информацией о техническом состоянии автомобиля, в дополнение к этому производитель оказывает глубокую информационную поддержку относительно возможных неисправностей авто. Помимо этого, дилер получает сведения о необходимых сервисных мероприятиях той или иной модели, которые улучшат эксплуатационные свойства ТС.

«Ответ на вопрос, где следует обслуживать свой автомобиль, на наш взгляд, очевиден – в сервисном центре официального дилера. Высокопрофессиональные кадры официального сервиса, помноженные на качество оригинальных запасных частей, нивелирует все финансовые затраты, понесенные при посещении официального сервисного центра. Зачастую преимущество в цене у неофициального дилера получается за счет привлечения к исполнению работ менее квалифицированных кадров (именно исполнителей) и использования аналоговых запчастей, источник поставки которых всегда будет не совсем прозрачным. Как следствие, качество остается под сомнением. Кроме того, осуществление самого ремонта не по технологии завода-изготовителя, т.е. без применения соответствующего специнструмента и без замены деталей разового монтажа, может привести к повторной поломке узла или агрегата. Именно за счет этого с рисками для качества независимые СТО и могут делать более выгодное ценовое предложение по обслуживанию автомобиля. Потребитель, безусловно, вправе принимать решение, где осуществлять ремонт своего автомобиля, кому и за какую стоимость доверить безопасность себя и окружающих на дороге», – резюмирует директор по сервису автохолдинг «Аларм-Моторс» Николай Пташкин.

Подробнее о рынке услуг автосервиса – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту». А зарегистрироваться для участия в онлайн-конференции «АВТОСЕРВИС – 2021», которая пройдет 14 сентября, можно по ссылке.

Фото: Автоимпорт