Opel представил новый городской электромобиль Rocks-e

Компания Opel представила новый компактный электромобиль Opel Rocks-e, который стал первым представителем нового класса городской мобильности SUM (Sustainable Urban Mobility). В Германии прием заказов на новинку стартует осенью, а в 2022 году она появится и на других рынках, сообщает пресс-служба Opel.

Новая модель длиной всего 2,41 м появилась в рамках продолжающейся программы электрификации Opel. Немецкий автопроизводитель пополнил свой модельный ряд электрическим транспортным средством класса SUM, расположенным на ступеньку ниже Corsa-e и доступным почти для всех водителей. Новый Opel Rocks-e в Германии будет стоить значительно меньше компактных автомобилей, а ежемесячный платеж по программе лизинга будет сопоставим со стоимостью проездного на общественный транспорт.

Как отмечается, главное преимущество Opel Rocks-e заключается в том, что при длине всего 2,41 метра, ширине 1,39 метра (без учета зеркал) и весе 471 кг (включая тяговую батарею) модель официально относится к категории легких транспортных средств. Поэтому им могут управлять молодые люди в возрасте от 15 лет, получившие водительское удостоверение категории AM1.

Новая модель Opel, открывающая вход в мир электрической мобильности, имеет запас хода до 75 км по циклу WLTP, которые можно преодолеть на скорости до 45 км/ч. Батарея Opel Rocks-e на 5,5 кВтч полностью заряжается от обычной бытовой розетки за 3,5 часа.

Rocks-e получил фирменный стилистический элемент бренда Opel Vizor, светодиодные фары и указатели поворота, а также двери, открывающиеся в противоположных направлениях. На своих 14-дюймовых колесах он способен развернуться на круге с диаметром всего 7,20 метра, легко справляется с крутыми поворотами и встает даже на самые тесные парковочные места.

Что касается интерьера, сиденья установлены со смещением относительно друг друга, что обеспечивает пассажиру большой запас свободного пространства в ногах, а сиденье водителя имеет широкий диапазон продольной регулировки. Запас пространства над головой вполне достаточен для людей ростом 1,90 метра. Кроме того, в ногах у пассажира, несмотря на компактные размеры нового Rocks-e, можно разместить различные предметы общим объемом до 63 литров. Стоит также отметить панорамную стеклянную крышу – необычное решение для автомобилей низкой ценовой категории.

На дисплее Opel Rocks-e отображаются скорость, режим движения (Drive, Neutral, Reverse), уровень заряда батареи и запас хода. Практичные детали, такие как расположенный по центру центральной консоли держатель для смартфона, обеспечивают сетевую интеграцию Opel Rocks-e, а приложение myOpel предоставит дополнительную информацию.

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Фото: Opel