Продажи автомобилей Kia с пробегом в июле выросли на 8%

Российские дилеры Kia в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «Kia Уверен» по итогам июля реализовали 916 таких машины, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. За семь месяцев 2021 года было реализовано 6174 сертифицированных автомобиля Kia с пробегом (+49%), сообщает пресс-служба Kia. В настоящее время по программе «Kia Уверен» работают 166 официальных дилеров Kia в России.

В рамках программы «Kia Уверен» продаются только автомобили Kia в возрасте до 5 лет и с пробегом до 150 тыс. км. Для участия в программе автомобиль должен быть официально ввезен в страну, реализован впервые у официального дилера Kia, должен иметь прозрачную историю послепродажного обслуживания с сервисной книжкой с отметками о прохождении ТО. К участию в программе допускаются только автомобили после тщательной технической диагностики, без серьезных ДТП, которые бы повлекли за собой изменение геометрии кузова или ремонт систем безопасности. Также необходим оригинал ПТС.

По данным Kia, каналы поступления автомобилей «Kia Уверен» разнообразны: это и автомобили из парков официальных дилеров Kia и Kia Motors Rus and CIS, и автомобили, сданные клиентами по системе trade-in, и автомобили, поставленные на комиссию или выкупленные дилером.

Сколько сейчас может стоить трехлетний Kia Rio (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: Kia