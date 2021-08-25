АВТОВАЗ ожидает проблем с продажами из-за дефицита микрочипов

Для продаж LADA август и сентябрь будут сложным периодом, поскольку производство прерывается из-за дефицита электронных компонентов. Об этом заявил президент АВТОВАЗа Николя Мор, по словам которого, в настоящее время предприятие получает заказы от клиентов, чтобы доставить машину в течение 2-3 месяцев, и планирует максимально восполнить потери в производстве до конца года.

Напомним, на этой неделе АВТОВАЗ был вынужден остановить все линии на производственной площадке в Тольятти из-за недостатка электронных компонентов Bosch, пишет агентство «Интерфакс». Как сообщил Николя Мор, вероятность того, что завод возобновит работу на следующей неделе, высока, но, возможно, не на стандартной скорости конвейера. По его мнению, кризис с поставками электронных компонентов может продлиться до второго квартала 2022 года.

Глава АВТОВАЗа также поддержал решение коллегии Евразийской экономической комиссии, которая разрешила автопроизводителям в странах ЕАЭС до конца года выпускать автомобили без комплектации электронными модулями «ЭРА-ГЛОНАСС» с обязательством дальнейшего дооснащения.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ отменил приказ, предусматривающий введение 9-часовых рабочих смен для производственных подразделений на период с 6 сентября по 5 декабря 2021 года. Напомним, дополнительное рабочее время смен требовалось для увеличения производственного плана более чем на 10% в условиях продолжающегося роста российского автомобильного рынка.

Так, в июле АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 32013 автомобилей LADA – это на 3% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 232232 машины, что на 42% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA составила 24,3%против 22,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Какие модели LADA и по какой цене представлены на рынке в настоящее время, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: "Питер-Лада"