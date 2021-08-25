Продажи автомобилей Aurus до сих пор не начались

Компания «Аурус» начала серийное производство автомобилей Aurus Senat в конце мая, а в продажу они должны были поступить в июне, однако этого до сих пор не произошло.

Как пишет издание «Авторевю», выдача автомобилей клиентам, оставившим предоплату, должна начаться в сентябре, хотя более точный срок не обозначен. Причем первая партия будет состоять исключительно из «Сенатов» в максимально возможной комплектации за 24 млн рублей. Эти машины отличаются друг от друга только цветом кузова (хотя большинство все равно черные) и отделки салона. Когда появится возможность заказа Senat в индивидуальной комплектации, менеджеры шоу-рума Aurus пока тоже не знают.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае 2021-го компания «Аурус» начала на заводе в Елабуге серийное производство автомобилей Aurus. В производственное, логистическое и IT-оборудование и системы предприятия инвестировано порядка 2 млрд рублей. На первом этапе работы производства будет осуществляться выпуск представительского седана Senat, впоследствии к линейке моделей добавится внедорожник Komendant. Новые производственные мощности рассчитаны на выпуск до 5 тыс. автомобилей в год. Ранее автомобили Aurus выпускались в формате мелкой серии на мощностях ФГУП «НАМИ».

Автомобили линейки Aurus Senat спроектированы как в бронированном варианте, так и без специальной защиты. Обе модели предлагают комбинацию полного привода и гибридной установки, которая разработана с учетом климатических и дорожных особенностей России. Мощный мотор V8, созданный российскими инженерами специально для автомобилей Aurus, работает в паре с не менее производительным электродвигателем. Это обеспечивает модели Aurus Senat Limousine весом примерно 6,9 тонны разгон до 100 км/ч за 9 секунд. Седану Aurus Senat с меньшим весом на единицу мощности на это требуется всего 6 секунд.

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Фото: «Аурус»