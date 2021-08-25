FAW отзывает в России 260 грузовых автомобилей

Компания «ФАВ – Восточная Европа» 24 августа объявила об отзыве 260 автомобилей FAW J6 (CA3250), изготовленных в период с августа 2020-го по июль 2021 года. Причины отзыва: на крыше кабины, по центру, установлена группа из трех видимых спереди огней белого цвета, установка которых в соответствии с данным одобрением типа транспортного средства не предусмотрена. Также расположение столбцов со значениями показателей масс на табличке изготовителя не соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 018/2011, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех транспортных средствах будет выполнено отключение группы из трех огней на крыше кабины, замена табличек изготовителя. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2021 года в России было реализовано 783 автомобиля FAW, что в 2,4 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Локомотивом продаж остаются самосвалы с колесными формулами 6x4 и 8x4, чья доля в общем объеме реализованных машин составила 83%. Всего было продано 655 единиц такой техники – в 2,6 раза больше, чем в январе-июне 2020-го. По словам директора департамента продаж грузовых автомобилей «ФАВ-Восточная Европа» Андрея Попова, если в стране не будут введены более серьезные ограничения из-за пандемии коронавируса, компания планирует по итогам 2021 года перешагнуть рубеж в тысячу автомобилей, тем самым увеличив продажи на 40% по сравнению с 2020-м.

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Фото: Росстандарт