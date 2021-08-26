Легкие коммерческие автомобили Volkswagen стали доступны для аренды

Компания Volkswagen Коммерческие автомобили совместно с сервисом RentRide запустили проект по аренде автомобилей марки для частных и корпоративных клиентов напрямую от производителя. Пользователи смогут арендовать Multivan 6.1 и Caravelle 6.1 в различных комплектациях, однако со временем ассортимент доступных для аренды автомобилей дополнится и другими моделям, в том числе Crafter, сообщает пресс-служба Volkswagen Коммерческие автомобили.

На старте проекта автомобили можно будет взять в аренду в Москве и свободно передвигаться по всей территории России: для всех клиентов подключена опция безлимитного пробега. Минимальная продолжительности аренды начинается от суток. Новый сервис подойдет тем, кто планирует взять автомобиль не только для длительного путешествия по России, но и для передвижения по городу, поездок на дачу в выходные или для корпоративных праздников. Для максимального комфорта в стоимость аренды уже включено полное страхование КАСКО без франшизы.

Весь процесс аренды от выбора комплектации до оформления документов и получения автомобиля происходит полностью онлайн через приложение Volkswagen Rent. Бронирование происходит в несколько простых шагов: клиент выбирает комплектацию, даты, способ доставки или самовывоз, загружает документы, оплачивает и подписывает электронный договор.

Все автомобили, доступные для аренды, были выпущены не позднее 2020 года. Автомобили представлены в различных комплектациях и кузовах, в том числе и с удлиненной базой, а также оснащены автоматической коробкой передач и полным приводом 4Motion.

Новый проект является логичным развитием успешного партнерства «Фольксваген Груп Рус» и компании RentRide, в рамках которого разрабатываются сервисы по аренде автомобилей марок, входящих в концерн Volkswagen.

Какие еще модели Volkswagen и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Volkswagen Коммерческие автомобили