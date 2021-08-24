Водителей начали штрафовать за замену аудиосистемы в автомобиле

Российских автовладельцев начали штрафовать за установку нештатных динамиков или сабвуферов в машину, поскольку теперь любое обновление аудиосистемы в автомобиль должно быть согласовано в специальной лаборатории и зарегистрировано в ГИБДД. Если у владельца автомобиля такое разрешение отсутствует, то сотрудники Госавтоинспекции могут выписать штраф в размере 500 рублей, пишет издание «За рулем».

Помимо оплаты самого штрафа, обладатель такой машины должен получить соответствующее согласование на оборудование или убрать его в течение десяти дней. После установленного срока собственник автомобиля обязан сообщить об устранении недостатков в ГИБДД. Если этого не сделать, то машину снимут с регистрации, а также запретят ее эксплуатацию.

Российским водителям также напоминают, что за езду на автомобиле с приостановленной регистрацией законом предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей либо лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

Напомним, в России с 1 июля вступил в силу ГОСТ 33670, который вносит масштабные нововведения в правила внесения изменений в конструкцию автомобилей. Теперь регистрировать машины с нештатным оборудованием стало заметно сложнее. Установку даже лебедки или фаркопа, которые не значатся в одобрении типа транспортного средства, водителю придется согласовывать с ГИБДД, а затем проходить проверку в специализированных лабораториях. Более того, дистанционный осмотр внесенных изменений по фотографиям больше не работает – посещать испытательные центры водителям придется лично.

Как разъяснили в ГИБДД, багажник на крышу автомобиля не требует получения отдельного свидетельства, если конструкция багажника является легкосъемной, установлена в соответствии с инструкцией по установке и возможность его использования отражена в эксплуатационной документации вашего автомобиля. Аналогично решается и вопрос по установке крышки грузового отсека для пикапа.

Что касается колес большего радиуса, то здесь нужно смотреть в рекомендации завода-изготовителя. Если завод не предусмотрел для своей модели колеса большего радиуса, автовладельцу придется подтверждать такую возможность с помощью оформления специального протокола испытаний на устойчивость, тормозные характеристики и показания спидометра.

Установка лебедки и холодильника является внесением изменений в конструкцию автомобиля. Это не значит, что устанавливать их в автомобиль запрещено, но обратиться в специально аккредитованную лабораторию за разрешением придется. А вот установку тягово-сцепного устройства вряд ли разрешат даже после визита в лабораторию, если в Одобрении типа транспортного средства указано: «буксировка прицепа не предусмотрена».

Очевидно, что данные примеры в ГИБДД привели, чтобы пояснить сам принцип подхода к любым конструкционным изменениям, будь то нестандартные пороги, галогеновые лампы нестандартного света, спойлеры, рулевое колесо или проставки (лифт подвески) для увеличения дорожного просвета.

Любой тюнинг, который автопроизводители не оформили как заводской, считается незаконным. В первую очередь в список популярных доработок входят: перевод машины на ГБО (газобаллонное оборудование – прим. ред.), модернизация подвески, замена системы выхлопа, оборудование нештатной оптикой и шинами, а также установка фаркопа, лебедки или декоративных элементов кузова.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2021 года на территории РФ было зарегистрировано 45 млн легковых автомобилей. Таким образом, на их долю приходится 76% всех транспортных средств, которые числятся в нашей стране. Средний возраст всех зарегистрированных в России легковых автомобилей составляет порядка 14 лет.

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