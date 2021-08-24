Kia планирует продавать электромобили в России

Компания Kia планирует представить в России электрические модели бренда, наблюдая стремительное развитие электрического транспорта в странах Европы, Азии и в США. Об этом агентству «АВТОСТАТ» заявили в пресс-службе «Киа Россия и СНГ», добавив, что о планах по выводу электромобилей Kia на рынок в России, комплектациях и технических характеристики будет сообщено позже.

Напомним, корпорация планирует к 2030 году довести мировой объем продаж электромобилей до 880 тыс. в год. Первый шаг к этой цели – запуск весной этого года первого электромобиля на аккумуляторных батареях (BEV, Battery Electric Vehicle) Kia EV6, не имеющего аналогов с традиционными силовыми установками. Глобальная стратегия KIA предусматривает, что к 2027 году компания представит 7 BEV, построенных на платформе E-GMP.

Добавим, что Kia представит свои новинки в области электрического транспорта на международном автосалоне IAA в Мюнхене, который пройдет с 7 по 12 сентября. На стенде состоится мировая премьера Kia Sportage с силовой установкой plug-in hybrid, а также премьера электромобиля Kia EV6 в Западной Европе.

Какие электромобили и модели с классическим ДВС появятся на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Kia