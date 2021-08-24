Автозаводам временно разрешили выпускать автомобили без «ЭРА-ГЛОНАСС»

Коллегия Евразийской экономической комиссии 17 августа приняла решение позволить не оснащать все автомобили (за исключением машин для перевозки опасных грузов и специально предназначенных для детей), которые изготовлены на территории ЕАЭС, системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Решение вступает в силу через 30 дней после принятия, пишет газета «Коммерсант». Как рассказал заместитель директора департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Виген Енокян, данный шаг вызван дефицитом полупроводников, который привел к нехватке компонентов для производства систем. В Минпромторге РФ подтвердили информацию, подчеркнув, в свою очередь, что нельзя допустить остановку автозаводов и дефицит российских автомобилей в дилерских сетях.

По данным участников отрасли, срок заказов некоторых чипов для систем управления автомобилем сейчас составляет порядка 60 недель, причем без гарантии поставки. АВТОВАЗ, например, в последние несколько месяцев не раз сообщал о приостановке конвейеров из-за дефицита ABS от Bosсh. Кроме того, полупроводники значительно подорожали, говорят источники.

Между тем, производители «ЭРА-ГЛОНАСС» не заинтересованы в послаблениях со стороны ЕЭК, поскольку могут потерять даже те продажи, что остались в условиях дефицита комплектующих. Но Виген Енокян утверждает, что речь идет только об отсрочке: машины должны быть дооснащены «ЭРА-ГЛОНАСС» до 30 июня 2022 года. Производители обязаны при продаже информировать потребителя о такой необходимости. В Минпромторге пояснили, что дооснащение будет проходить в рамках согласованных с Росстандартом отзывных программ за счет автопроизводителей.

Напомним, с 2017 года все новые автомобили, ввозимые в Россию или продаваемые в стране, должны быть оборудованы модулями «ЭРА-ГЛОНАСС», с которых автоматически сообщается о ДТП и передаются точные координаты автомобиля.

Стоит отметить, что из-за дефицита микросхем, который длится вот уже почти год, автомобильные концерны опять останавливают производство по всему миру. Напомним, в 2020-м глобальное производство полупроводников ощутимо сократилось из-за пандемии, а к началу 2021-го не поспело за резко возросшим спросом. В итоге дефицит чипов сохраняется до сих пор, а без них в современном автомобиле не будут работать панели управления приборами, мультимедийные системы и навигация.

Так, на позапрошлой неделе Volvo на семь дней остановила завод в Швеции, а Nissan до сентября не будет выпускать машины на предприятии в США. Еще одна японская компания, Toyota, в сентябре и вовсе может сократить производство на 40% от запланированного. Европейские поставки концерна уменьшатся приблизительно на 40 тыс. автомобилей. Дефицит чипов в итоге уже породил нехватку самих машин, в том числе на российском рынке, а некоторые модели приходили в упрощенной комплектации.

Между тем, производители чипов пока не могут обрадовать коллег из автомобильной отрасли. По прогнозу сингапурской компании Flex, которая занимает третье место на планете по производству микросхем, миру будет не хватать полупроводников еще минимум год. А при высоком спросе дефицит комплектующих для электроники закончится только в середине-конце 2022-го.

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Фото: Kia