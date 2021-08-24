Audi отзывает в России более 500 автомобилей

Компания «Фольксваген Груп Рус» 23 августа объявила об отзыве 527 автомобилей Audi A4, A6, A8 и TT, реализованных с 1996-го по 2000 годы. На автомобилях Audi с подушками безопасности водителя Takata и газогенераторами Nadi, выпущенными в определенный период, функция подушки безопасности водителя может быть нарушена вследствие процессов старения. В этих случаях защитное действие подушки безопасности может быть снижено. В результате нельзя исключить повышенный риск травмирования при ДТП, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях, подпадающих под действие сервисного мероприятия, необходимо проверить модуль подушки безопасности водителя и при необходимости заменить газогенератор. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в июне компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 143 кроссоверов Audi Q3 и Q3 Sportback, изготовленных в 2021 году. Причины отзыва: на автомобилях Audi Q3 и Q3 Sportback, выпущенных в определенный период, может быть нарушена работа механизма сматывания ремня безопасности правого переднего сиденья. У поставщика возникли отклонения в процессе производства устройства сматывания ремня. В некоторых ситуациях может не сработать блокировка ремня безопасности при резком торможении или опрокидывании автомобиля вбок. Преднатяжитель ремня безопасности и инерционная блокировка ремня безопасности при этом работают исправно. На всех автомобилях будет проведена проверка и при необходимости замена переднего правого трехточечного ремня безопасности с преднатяжителем.

В каких городах есть дилерские центры Audi, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Audi