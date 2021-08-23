Правительство приняло концепцию по развитию электротранспорта в России

Правительство РФ приняло Концепцию и «дорожную карту» по развитию производства и использования электро- и водородных транспортных средств в России на период до 2030 года. Ключевыми целевыми показателями являются запуск производства ячеек для тяговых аккумуляторных батарей, катодных и анодных материалов, а также запуск в эксплуатацию не менее 72 тыс. штук зарядных станций, из которых не менее 28 тыс. штук – быстрые зарядные станции, и не менее 1000 водородных заправок, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. Также концепцией предусмотрено создание дополнительно не менее 39 тыс. высокопроизводительных рабочих мест по всей технологической цепочке производства электрохимии, электромеханики, электроники и производства электротранспортных средств.

«Документ ставит широкий круг задач перед рядом министерств и ведомств. Это развитие производственной базы; наращивание технологических компетенций национальных производителей как ключевых компонентов, так и самих электромобилей; выведение на рынок продуктов с принципиально новыми свойствами в области электродвижения, стимулирование спроса на них. Также Концепция предполагает создание необходимой инфраструктуры для электро- и водородных автомобилей, снятие регуляторных барьеров для использования электрического транспорта», – рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В целом, несмотря на то, что продажи электромобилей в нашей стране все еще остаются незначительными, спрос на них с каждым годом неуклонно растет, а выбор моделей продолжает расширяться. Так, если в 2019 году в линейке новых автомобилей на электротяге, предлагаемых в России, насчитывалось лишь 8 моделей, то по итогам 2020-го – уже 15, подсчитали эксперты агентства «АВТОСТАТ». А учитывая прозвучавшие заявления автопроизводителей по планам на 2021 год, можно предположить, что к концу нынешнего года эта линейка может стать еще более широкой.

Показательно, что на протяжении последних нескольких лет рынок электромобилей в России – как первичный, так и вторичный – показывает рост. Так, в 2020 году в целом россияне купили 5274 подержанных и 687 новых электрокаров, что на 60% и 95% соответственно превышает показатели годичной давности. А в январе – мае 2021-го жители нашей страны приобрели 2655 подержанных и 650 новых автомобилей на электротяге. Это на 81% и в 7 раз больше, чем за пять месяцев прошлого года, гласят данные агентства «АВТОСТАТ».

Стоит отметить, что рынок электрокаров стал расти активнее с середины 2020 года. По рынку подержанных автомобилей эксперты во многом связывают рост с отменой таможенных пошлин на электрокары при их ввозе на территорию ЕАЭС (вступило в силу 4 мая 2020 года), по рынку новых – с появлением в линейке новых моделей, таких как Audi e-tron и Porcshe Taycan.

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