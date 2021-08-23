Круг почета. Болид BR03 сделал свой первый выезд для широкой аудитории

В мае компания BR Engineering презентовала гоночный болид BR03 в Сколково. А уже на этих выходных, спорткар проехал свой первый круг на автодроме Moscow Raceway. Рассмотреть автомобиль могли все желающие – сначала он находился в боксе. А уже позже на открытом пространстве.

На презентации присутствовали пилоты SMP Racing Виталий Петров и Михаил Алешин, сообщает издание Matador.tech. Кстати, именно Алешин – является руководителем проекта BR03. По словам Виталия Петрова, который также является первым российским призовым гонщиком «Формулы-1», спорткар ориентирован на российский рынок.

«Это – новая машина, всегда есть, над чем работать. Самое главное, что нет поломок, она проезжает всю намеченную дистанцию. Если сравнивать с другими гоночными автомобилями, здесь меньше аэродинамики, чем в LMP2 и, тем более – в LMP1, поэтому я не стал бы с ними сравнивать», - отметил Петров.

Напомним, что BR03 – это разработка российской компании BR Engineering. Под капотом – «атмосферник» V6 объемом 3,5 литра и мощностью 420 л.с. Коробка передач – 6-ступенчатая, секвентальная SADEV. Подвеска независимая на параллельных рычагах, сцепление же в спорткаре керамическое, двухдисковое.

О том, какие еще модели появятся на российском рынке, можно посмотреть в «Календаре новинок».

Фото: Matador.tech