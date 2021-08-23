«Подключенные» автомобили УАЗ стали доступны для частных лиц

Список дополнительного оборудования для ульяновских моделей пополнился расширенной опцией УАЗ Connect. Фирменное технологическое решение, преимущества базовой версии которого прежде могли оценить владельцы корпоративных автопарков, теперь доступно для частных лиц, сообщает пресс-служба УАЗа.

Система УАЗ Connect гарантирует полный контроль над автомобилем, независимо от удаленности пользователя от своего транспортного средства. Благодаря встроенным телематическим сервисам вся информация в режиме реального времени наглядно отображается на экране смартфона. Фирменное мобильное приложение, совместимое с операционными системами iOS и Android, позволяет получать данные от бортовой электроники УАЗ и управлять различными функциями.

УАЗ Connect уже доказал свою состоятельность для корпоративных клиентов, повышая эффективность управления и помогая снизить расходы на содержание автопарков. Базовый функционал системы предусматривает возможность дистанционного получения данных о техническом состоянии автомобиля, его местоположении с точностью до метра и уровне топлива в баке, а также позволяет просмотреть историю поездок и проанализировать стиль езды конкретного водителя.

Новая, расширенная версия УАЗ Connect ориентирована на частных лиц: помимо всех перечисленных выше функций, приложение обеспечивает возможность дистанционного запуска двигателя. В настоящее время опция доступна для УАЗ Патриот и Пикап с АКПП, произведенных после 1 декабря 2020 года, с системой ЭРА-ГЛОНАСС в базовом оснащении. В обозримом будущем список совместимых автомобилей пополнят модификации с механической коробкой передач, а системный функционал будет расширен.

Как отмечается, разработанный партнерской компанией C-Cars с учетом технических особенностей каждой модели ульяновского бренда, УАЗ Connect полностью интегрируется с внутренними системами без вмешательства в штатную проводку транспортного средства. Двухфакторная аутентификация обеспечивает всестороннюю защиту данных.

Для подключения базового пакета телематических сервисов клиенту достаточно скачать мобильное приложение UAZ Connect в Apple Store или Google Play и пройти простой процесс регистрации в системе. Желающим приобрести расширенную версию УАЗ Connect необходимо обратиться в дилерский центр бренда для активации услуги (стоимость составит 12 тыс. 990 рублей). Подписка на один, два или три года обойдется в 3500, 6300 и 8400 рублей соответственно. Всем покупателям UAZ Connect в подарок предоставляется шесть месяцев бесплатного пользования системой.

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: УАЗ