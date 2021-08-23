Geely Atlas Pro получил новую комплектацию в России

Компания Geely расширяет линейку нового кроссовера Atlas Pro на российском рынке, который получил комплектацию Luxury в дополнение к ранее объявленным топ-версиям Flagship и Flagship+. Официальные дилеры марки начинают прием предварительных заказов на Atlas Pro с 23 августа. Цена полноприводного кроссовера в новом варианте исполнения составляет 2 млн 019 тыс. 990 рублей, сообщает пресс-служба Geely.

Новая комплектация Luxury включает в себя 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, полностью светодиодную оптику, в том числе передние фары, указатели поворота и задние фонари, а также датчики дождя и освещения. Кроме того, кроссовер оборудован функцией открывания двери багажника с помощью кнопки на двери водителя и дистанционно клавишей с ключа. Салон автомобиля отличают комфортабельные сиденья с обивкой из высококачественной экокожи с вставками под карбон. Водительское кресло имеет электрорегулировки по шести направлениям, рулевая колонка настраивается по вылету и высоте.

В набор систем безопасности Geely Atlas Pro входят шесть подушек безопасности, электронный стояночный тормоз с функцией удержания автомобиля Autohold, антиблокировочная система тормозов с распределением тормозных усилий, а также индикатор при экстренном замедлении, ассистенты при старте и спуске на склоне, антипробуксовочная система и система стабилизации курсовой устойчивости. Помимо прочего, Geely Atlas Pro оснащен передними и задними датчиками парковки, системой кругового обзора 360° и круиз-контролем.

Кроссовер Geely Atlas Pro получил цифровую приборную панель c диагональю 7 дюймов, мультимедийно-развлекательный комплекс с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, функцией подключения мобильных устройств через Bluetooth-модуль и технологией дублирования экранасмартфона на штатном мониторе мультимедиa с помощью фирменной функции EasyConnection. Кроме того, в салоне расположены мощная аудиосистема с восемью динамиками и четыре USB-порта: два – на переднем ряду, два – на заднем, а также две розетки на 12В.

В оснащение автомобиля входят датчики давления в шинах, систему определения усталости водителя, двухзонный климат-контроль и наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой, подогревом, автоматическим затемнением и электрическим складыванием. Кроме того, в Geely Atlas Pro предусмотрены обогрев форсунок стеклоомывателя, лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, подогрев рулевого колеса и всех сидений без исключения. Электрические стеклоподъемники оборудованы системой автоматического открывания-закрывания, в том числе после выхода из автомобиля. Стоит также отметить системы бесключевого доступа в салон, запуска двигателя клавишей и функцию блокировки дверных замков при начале движения.

Кроссовер Atlas Pro оснащен высокоэффективным 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 177 л.с., разработанным специалистами Geely совместно с инженерами Volvo. Агрегат работает в связке с 7-ступенчатой преселективной автоматической трансмиссией DCT с двойным «мокрым» сцеплением, системой полного привода, распределяющей тягу по обеим осям посредством электронно-управляемой муфты. Автомобиль имеет четыре режима управления в зависимости от различных условий эксплуатации – Eco, Comfort, Sport и Offroad. Выбор режима осуществляется благодаря эргономичной шайбе в центральном тоннеле.

Ключевой особенностью новинки является 48-вольтовая система «мягкого гибрида» 48V EMS (Electric Motor Synergy). В составе системы приводной стартер-генератор, конвертер и литий-ионная батарея. Гибридная силовая установка такого типа обеспечивает плавный и тихий пуск двигателя внутреннего сгорания, мягкое управление тягой, а также дает 50 Нм дополнительного крутящего момента и повышает рабочие характеристики, компенсируя эффект «турбоямы» и исключая вибрации. В совокупности система наделяет автомобиль высокой разгонной динамикой и обеспечивает до 15% экономии топлива. Такие характеристики достигаются в том числе благодаря рекуперации энергии, которая накапливается в 48-вольтовой батарее.

Какие еще модели могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Geely