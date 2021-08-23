Great Wall показал большой внедорожник Tank 600 | АВТОСТАТ

Great Wall показал большой внедорожник Tank 600

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Great Wall показал большой внедорожник Tank 600

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2021 год (ежемесячный мониторинг)
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Компания Great Wall опубликовала первые официальные фотографии большого внедорожника Tank 600, который может появиться и в России. Публичная премьера автомобиля состоится 29 августа на мотор-шоу в Чэнду, пишет портал Autonews.ru.

Напомним, китайский автоконцерн весной нынешнего года создал отдельный бренд Tank, под которым будет продавать внедорожники с рамной конструкцией. Первым представителем линейки стал Tank 300, а теперь представлена флагманская модель с индексом «600».

По своим габаритам внедорожник сопоставим с новым Toyota Land Cruiser 300 – его длина составляет около 5 метров. Tank 600, созданный на новой модульной платформе с продольным расположением силового агрегата, оснащен 3,0-литровым бензиновым турбомотором V6. Двигатель, действующий вместе с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом, развивает 354 л.с. и 500 Нм крутящего момента. При этом мотору при резких ускорениях ассистирует 48-вольтовый стартер генератор. Остальные подробности о модели станут известны после ее премьеры.

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и новый компактный кроссовер Haval Jolion, которые производятся на заводе компании в Тульской области. В ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке еще четыре новых модели, включая пикап GWM Poer, который поступил в продажу в июне. По неофициальным данным, следующей новинкой станет среднеразмерный кроссовер Haval H6 третьего поколения, который займет нишу между Haval F7 и H9. Между тем, ранее компания Haval представила российским дилерам два новых внедорожника Big Dog и Wey Tank 300, которые, по данным источников, могут встать на конвейер российского завода Haval ориентировочно в 2023 году. 

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Great Wall

Источник: АВТОСТАТ

Теги: внедорожникиsuvкроссоверыgreat wallhaval

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