Обновленный Kia Cerato появился у российских дилеров

Обновленный седан Kia Cerato начал поступать в дилерские центры марки. Скоро популярную модель начнут выставлять в шоу-румах, а продажи должны начаться в сентябре. Стоимость новинки пока неизвестна, пишет издание «За рулем». Дорестайлинговая же версия Kia Cerato продается в России по цене от 1 млн 349 тыс. 900 рублей до 1 млн 709 тыс. 900 рублей.

Напомним, производство новинки уже стратовало на калининградском заводе «Автотор».

Габаритная длина обновленного Kia Cerato составляет 4640 мм, колесная база 2700 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1450 мм. Переднюю часть автомобиля отличают тонкие светодиодные основные фары, визуально объединенные с широкой решеткой радиатора, также получившей стильные очертания. Передний бампер с интегрированными дневными ходовыми огнями приобрел спортивный облик, а очертания широкого нижнего воздухозаборника вызывают ассоциации с крылом истребителя. Задняя часть имеет выраженную горизонтальную архитектуру, основным элементом которой стала рельефная, трехмерная комбинация фонарей, визуально объединенных полосой по всей ширине автомобиля. Для обновленного Kia Cerato будут предложены колесные диски нового, более спортивного дизайна, в размерности 16 и 17 дюймов.

В интерьере обновленного Kia Cerato дисплей мультимедийной системы увеличен с 8” до 10,25”, а экран цифровой приборной панели также имеет ширину 10,25 дюймов. Новый блок сенсорных переключателей создает удобное и комфортное управление мультимедийной и навигационной функциями.

Обновленный Cerato станет первой моделью Kia, которая выйдет на российский рынок с новым логотипом бренда. Расширен список опций комфорта и безопасности, включая парковочный тормоз и систему дистанционного запуска двигателя при помощи смарт-ключа. Также обновлены комплекс систем помощи водителю Drive Wise и информационно-развлекательная система. Кроме того, именно начиная с обновленного Cerato все выходящие на российский рынок автомобили Kia будут штатно оснащаться телематическим комплексом Kia Connect.

Обновленный Kia Cerato будет доступен в России с бензиновыми двигателями 1.6 MPI и 2.0 MPI мощностью 128 л.с. и 150 л.с. соответственно, которые адаптированы для работы на бензине АИ-92. Первый двигатель будет предлагаться как с механической, так и автоматической 6-ступенчатой коробкой передач. В версии с 2,0-литровым мотором доступна только автоматическая трансмиссия. Обновленный Cerato имеет привод на переднюю ось.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: kia-clubs.ru