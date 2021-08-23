КАМАЗ запустил производство после корпоративного отпуска

КАМАЗ сегодня, 23 августа, возобновил производство автомобилей после корпоративного отпуска, который проходил с 9 по 22 августа. За оставшиеся шесть рабочих дней августа предприятию предстоит выпустить 1200 грузовиков, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Как отмечается, это заключительная часть отдыха работников компании в 2021 году. Первая и вторая части отпуска камазовцев прошли с 11 по 17 января и в период между майскими праздниками – с 4 по 8 мая. Практика единой даты отпуска для большей части персонала существует на КАМАЗе с 2010 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», КАМАЗ в первом полугодии 2021 года увеличил производство на 28%, выпустив 21352 грузовых автомобиля. При этом КАМАЗ вышел на темп производства на уровне 200 автомобилей в сутки – это на 15 машин больше, чем завод выпускал в начале года. Предприятие запланировало дальнейший рост суточного выпуска автомобилей, что связано с высоким спросом на грузовики «КАМАЗ» со стороны потребителей.

Напомним, ранее КАМАЗ пересмотрел текущий бизнес-план по реализации автотехники на внутреннем рынке в 2021 году в сторону увеличения – с 37 тысяч до 39,5 тыс. автомобилей. Среди основных целей в направлении развития продаж, которые КАМАЗ ставит перед собой на нынешний год, – увеличение доли автомобилей «КАМАЗ» на рынке до 51% за счет роста продаж нового модельного ряда, а также укрепление позиций в сегментах седельных тягачей и спецтехники. На 2021 год запланирован вывод на рынок новых моделей поколения К5: седельный тягач 6х2, самосвалы 6х4, 6х6 и 8х4. Также планируется продолжить развитие модельного ряда газомоторной техники, в том числе вывод на рынок КАМАЗ-54901 с газовым двигателем.

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Фото: КАМАЗ