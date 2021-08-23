В Москве открылась международная выставка MIMS Automechanika Moscow 2021

Международная выставка автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания MIMS Automechanika Moscow 2021 официально открыта!

Представители 500 компаний со всего мира уже ждут вас на своих стендах в московском Экспоцентре! Присутствуют крупнейшие производители и дистрибьюторы со всего мира! Смотрите онлайн-каталог, скачайте наше приложение (Google Play / App Store) или берите печатный путеводитель на выставке, чтобы не пропустить всех возможных партнеров для своего бизнеса!

Адрес: Краснопресненская набережная, 14 (западный вход).

Время работы: 10.00 – 18.00.

Сегодня на открытой конференц-площадке AGORA:

• 11.00 – 11.40: торжественное открытие выставки

• 12.15 – 14.00: аналитическая сессия «Будущее индустрии автокомпонентов»

• 14.15 – 15.45: круглый стол «Официальные дилеры vs НСТО»

• 16.00 – 18.00: круглый стол «Производители, дистрибьюторы и СТО. Любовь без взаимности».