Сокращение производства Toyota не коснется завода в России

Компании Toyota Motor Corporation и Toyota Motor Europe объявили о сокращении выпуска новых автомобилей в связи с нехваткой полупроводников. Сокращение объемов выпуска коснется заводов в Японии, Юго-Восточной Азии, Турции, Франции и Чехии. На сегодняшний день завод Toyota в Санкт-Петербурге работает в обычном режиме с сохранением планов производства новых автомобилей на прежнем уровне, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «Тойота Мотор».

«Компания Toyota приложит максимум усилий к снижению негативного эффекта кризиса полупроводников на объем выпуска автомобилей и поддержанию намеченного на 2021 год плана продаж. Как и раньше, мы будем стремиться максимально удовлетворить потребности наших клиентов, используя каждую возможность для ускорения поставок автомобилей на всех этапах», - сообщили в «Тойота Мотор».

По итогам первого полугодия 2021 года петербургский завод Toyota выпустил 39541 автомобиль, что на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечают в «Тойота Мотор», положительный результат связан как с динамикой потребительского спроса в текущем году, так и отсутствием производства в апреле 2020 года из-за пандемии.

Бестселлером Toyota на российском рынке в январе-июне 2021-го стал кроссовер RAV4, чьи продажи выросли на 19% и составили 19103 экземпляра. На втором месте по объему реализации идет бизнес-седан Camry, который нашел 14916 покупателей (+31%). Кроме того, экспорт автомобилей, произведенных на заводе «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге, осуществляется в Казахстан, Беларусь и Армению.

Полный список дилеров Toyota (и не только) по городам РФ - смотрите здесь.

Фото: Тойота Мотор