Haval Jolion в июле впервые стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Haval в июле реализовали 2932 автомобиля, что на 60% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам семи месяцев 2021 года в России было продано 19167 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 2,3 раза). В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ.

Как сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус», бестселлером Haval на российском рынке в июле впервые стал новый компактный кроссовер Haval Jolion, представленный в середине мая этого года. По итогам июля продажи новинки достигли отметки в 988 автомобилей, увеличившись на 9% по сравнению с предыдущим месяцем. Стоит отметить, что в прошлом месяце российские дилеры Haval начали продажи кроссовера Jolion в полноприводной модификации. Между тем, в связи с растущим спросом на эту модель российский завод Haval в сентябре планирует перейти на двухсменный режим работы.

На втором месте по популярности идет кроссовер Haval F7, чья реализация по итогам июля выросла на 16% и составила 862 машины. Замыкает тройку лидеров купе-кроссовер Haval F7x, который нашел 622 владельцев (+34%).

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и новый компактный кроссовер Haval Jolion, которые производятся на заводе компании в Тульской области. В ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке еще четыре новых модели, включая пикап GWM Poer, который поступил в продажу в июне. По неофициальным данным, следующей новинкой станет среднеразмерный кроссовер Haval H6 третьего поколения, который займет нишу между Haval F7 и H9. Между тем, ранее компания Haval представила российским дилерам два новых внедорожника Big Dog и Wey Tank 300, которые, по данным источников, могут встать на конвейер российского завода Haval ориентировочно в 2023 году.

Фото: Haval