Заводы «Фольксваген Груп Рус» возобновляют работу после корпоративных отпусков

Производственные площадки «Фольксваген Груп Рус» в Калуге и Нижнем Новгороде сегодня, 23 августа, возобновляют производство автомобилей после корпоративных отпусков. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, завод «Фольксваген Груп Рус» в Калуге на данный момент производит лифтбеки Volkswagen Polo и Skoda Rapid, а также кроссовер Volkswagen Tiguan. Максимальная производственная мощность предприятия составляет 225 тыс. автомобилей в год. На территории завода также находится производство бензиновых двигателей 1.6 MPI серии EA211, которые устанавливаются на наиболее востребованные модели Volkswagen и Skoda российского производства, а также экспортируются на производственные площадки по всему миру.

В рамках партнерства «Фольксваген Груп Рус» и «Группы ГАЗ» в настоящее время на мощностях Горьковского автозавода ведется контрактная сборка лифтбека Skoda Octavia, кроссоверов Skoda Kodiaq и Karoq, а также нового компактного кроссовера Volkswagen Taos, который встал на конвейер этого предприятия в мае 2021-го. Проектная производственная мощность составляет 132 тыс. автомобилей в год. Общий объем инвестиций в оборудование и инфраструктуру составляет 387,5 млн евро.

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Фото: «Фольксваген Груп Рус»