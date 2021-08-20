Автопроизводители останавливают конвейеры по всем миру

Автомобильные концерны опять останавливают производство – всему виной дефицит микросхем, который длится вот уже почти год. Напомним, в 2020-м глобальное производство полупроводников ощутимо сократилось из-за пандемии, а к началу 2021-го не поспело за резко возросшим спросом. В итоге дефицит чипов сохраняется до сих пор, а без них в современном автомобиле не будут работать панели управления приборами, мультимедийные системы и навигация, пишет газета «Коммерсант».

Так, на прошлой неделе Volvo на семь дней остановила завод в Швеции, а Nissan до сентября не будет выпускать машины на предприятии в США. Еще одна японская компания, Toyota, в сентябре и вовсе может сократить производство на 40% от запланированного. Европейские поставки концерна уменьшатся приблизительно на 40 тыс. автомобилей. Дефицит чипов в итоге уже породил нехватку самих машин, в том числе на российском рынке, а некоторые модели приходили в упрощенной комплектации.

Между тем, производители чипов пока не могут обрадовать коллег из автомобильной отрасли. По прогнозу сингапурской компании Flex, которая занимает третье место на планете по производству микросхем, миру будет не хватать полупроводников еще минимум год. А при высоком спросе дефицит комплектующих для электроники закончится только в середине-конце 2022-го.

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