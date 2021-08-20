Tesla в 2022 году представит прототип робота-гуманоида

Компания Tesla готовится в 2022 году представить прототип антропоморфного робота Tesla Bot. Об этом заявил глава компании Илон Маск, по словам которого прототип робота высотой в человеческий рост (около 172 см) и весом порядка 56 кг будет оснащен системой искусственного интеллекта, а также набором датчиков, применяемых в электромобилях, производимых Tesla.

Как сообщает агентство "ТАСС", прототип Tesla Bot будет собран из легких материалов. Вместо лица робот будет оснащен монитором, на который будет выводиться полезная информация. Благодаря примерно 40 приводным механизмам робот будет ходить со скоростью около 8 км/ч и сможет поднимать предметы весом до 20 кг. По словам Илона Маска, в первую очередь Tesla Bot будет предназначен для "выполнения сложных и скучных задач", и даже сможет ходить за покупками.

Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", по итогам второго квартала 2021 года компания Tesla показала рекордную квартальную прибыль, которая впервые в истории компании превысила 1 млрд долларов, что в 10 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка американского производителя электромобилей составила 11,96 млрд долларов, чистая прибыль – 1,14 миллиарда. Общая выручка от продажи электромобилей оказалась 10,21 млрд долларов. В отчетный период компания Tesla выпустила 206421 машину, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом поставки электромобилей Tesla выросли в 2 раза и составили 201,25 тыс. единиц. Кроме того, Tesla отчиталась о доходах в размере 801 млн долларов от своего энергетического бизнеса, включая солнечную энергию для домов и предприятий.

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