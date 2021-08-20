Volkswagen начал производство компактного кроссовера Taigun | АВТОСТАТ

Volkswagen начал производство компактного кроссовера Taigun

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Volkswagen начал производство компактного кроссовера Taigun

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Компания Volkswagen начала серийное производство нового компактного кроссовера Taigun, предназначенного для индийского рынка. Сборка стартовала на заводе в городе Чакан с 95-процентной локализацией. «Живые» продажи Taigun в Индии начнутся в сентябре – тогда же станут известны и цены, сообщает портал Motor.ru.

Напомним, Volkswagen Taigun был представлен в марте нынешнего года. Он получил название, начинающееся с буквы Т, как и другие кроссоверы марки, и оказался доработанной версией Volkswagen T-Cross, который продается в Европе. Построен Taigun на упрощенной модульной архитектуре MQB-A0-IN, которую делит с Skoda Kushaq.

Линейку двигателей Volkswagen Taigun также позаимствовал у чешского «собрата». Базовой стала 1,0-литровая «турботройка», выдающая 115 л.с., а альтернативой служит 1,5-литровый наддувный мотор с четырьмя цилиндрами мощностью 150 л.с. Оба мотора по умолчанию сочетаются с механической коробкой передач. За доплату «младший» двигатель можно укомплектовать 6-диапазонным «автоматом», а 150-сильный – 7-ступенчатой роботизированной коробкой. Привод компактного кроссовера безальтернативно передний.

На рынке Индии Volkswagen Taigun предстоит соперничать с Hyundai Creta, Kia Seltos, Nissan Kicks и «донорским» Skoda Kushaq. Поэтому вероятно, что цены будут лежать в диапазоне от 1 млн 050 тысяч до 1 млн 700 тыс. рупий, что сопоставимо со стоимостью конкурентов.

Напомним, ранее компания Volkswagen представила новый купе-кроссовер Taigo, который является адаптированной версией бразильского Nivus. Продаваться новинка будет в 28 странах ЕвроСоюза и в России, а также в Турции и Африке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Volkswagen начали продажи нового компактного кроссовера Taos, производство которого налажено на мощностях «Фольксваген Груп Рус» в Нижнем Новгороде. Новинка предлагается в трех комплектациях – Respect (от 1 млн 626 тыс. 900 руб.), Status (от 1 млн 906 тыс. 900 руб.) и Exclusive (от 2 млн 099 тыс. 900 руб.). Кроме того, для заказа доступна ограниченная серия Joy! стоимостью от 2 млн 023 тыс. 400 рублей. В модельном ряду Volkswagen Taos позиционируется как более компактный SUV, чем Tiguan.

«В модельном ряду Volkswagen, предположительно, Taos займет третью позицию по объему реализации, после бестселлера марки Polo и кроссовера Tiguan, от которого новая модель не будет сильно отставать. При этом можно говорить об оттоке клиентов Tiguan в пользу Taos: возможно, он будет колебаться в диапазоне 15 – 20%, потому что среди покупателей есть потребность в компактном кроссовере, а при отсутствии такового в модельном ряду Volkswagen покупатели приобретали более крупную модель. Однако показатели перехода клиентов не будут катастрофическими для марки: у Tiguan появятся новые спецверсии, благодаря которым отток будет нивелирован, а Taos захватит свой контингент потребителей, которых никогда не было у Volkswagen», – рассказал директор по продажам «АВИЛОН Volkswagen» Максим Васильев.

В свою очередь, руководитель отдела продаж Фольксваген Центр Внуково Игорь Осипов отмечает, что на рынке компактных кроссоверов сейчас очень плотная конкуренция, но у Taos большое количество преимуществ: широкий выбор современных двигателей и коробок передач, обеспечивающих лучшую динамику в классе вкупе с высокой топливной эффективностью, или опциями, которые конкуренты не могут предложить. В связи с этим эксперт уверен, что те клиенты, которые ранее выбирали другие модели, такие как Kia Seltos, Mazda CX-30, Nissan Qashqai, не имея возможности выбрать Volkswagen в данном сегменте, посмотрят в сторону нового Taos.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Volkswagen

Источник: АВТОСТАТ

Теги: производствоновинкивнедорожникииндияsuvкроссоверыvolkswagen

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