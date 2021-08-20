Какие корейские автомобили лучше всего продаются в России в 2021 году? ТОП-10 моделей

На долю корейских брендов в первой половине 2021 года пришлось почти 25% от всех проданных новых легковых автомобилей в стране. Как подсчитали эксперты агентства «АВТОСТАТ» на основании данных АЕБ, в количественном выражении это соответствует 200 тыс. экземплярам, что на 37,7% больше, чем в январе-июне 2020 года. 1.В лидерах – Kia Rio

Самой востребованной моделью среди корейских автомобилей остается Kia Rio, объем продаж которой вырос на 24% до 44,8 тыс. автомобилей. Сегодня самый доступный седан Rio с АКП можно купить за сумму 1 млн 019 тыс. рублей*. За эти деньги покупатель может выбрать одну из двух модификаций – с 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л. с. (комплектация Classic Audio) или менее мощным 100-сильным мотором объемом 1,4 л (комплектация Comfort). Выбрав же «механику», можно уложиться в ценовой диапазон «до 1 миллиона», то есть, в 919 900 рублей. 2. Hyundai Creta

На втором месте среди самых популярных «корейцев» - кроссовер Hyundai Creta, реализация которого составила 38,8 тыс. экземпляров (+31%). Новая Creta в самой доступной версии Prime с АКП, двигателем 1,6 л (123 л. с.) и передним приводом обойдется в 1 млн 264 тыс. руб. Полноприводная модификация с двумя педалями, двигателем 1,6 л (121 л. с.) будет стоить уже 1 млн 490 тыс. руб. 3. Hyundai Solaris

Замыкает тройку лидеров Hyundai Solaris, реализованный в январе-июне в количестве 33,5 тыс. шт. (+82% к аналогичному периоду прошлого года). Цена седана Hyundai Solaris с автоматом начинается от 991 000 руб. за версию Active Plus с 1,4 л (100 л. с.) и передним приводом. А версия с более мощным мотором 1,6 л (123 л. с.) оценивается в 1 млн 016 тыс. рублей. 4. Kia K5

Далее в модельном рейтинге идет KIA K5 (он на четвертом месте) - с результатом 15,3 тыс. автомобилей. 1 сентября исполняется год со дня старта на российском рынке этого бизнес-седана, однако у него был очень успешный старт и, как видим, по итогам января-июня он уверенно обошел по объемам продаж KIA Sportage, который занимает пятую позицию в модельном рейтинге самых популярных корейских автомобилей. За полгода реализовано 14,4 тыс. таких автомобилей, что на 32,7% больше, чем в прошлом году. 5. Kia Sportage