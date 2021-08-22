Итальянский авторынок в июле рухнул в ожидании утилизационных скидок

Автомобильный рынок Италии в июле сократился на 19,4% и составил 110292 машины. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), отрицательный результат обусловлен начавшимся восстановлением продаж в июле 2020-го после локдауна из-за эпидемии коронавируса, а также отложенным спросом в связи с предстоящим введением утилизационных скидок на покупку новых машин. В ассоциации рассчитывают, что запущенные с августа меры по обновлению автопарка будут способствовать росту продаж в ближайшие месяцы. По итогам семи месяцев 2021 года реализация автомобилей в Италии составила 995239 единиц (+38%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в июле реализовал 16420 машин (-16,1%). Второе место занял Volkswagen, чьи продажи снизились на 26,9% и составили 10602 единицы. На третьей строчке идет Toyota с показателем 6455 реализованных автомобилей (+6,5%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Peugeot (6159 шт., -17,6%) и Jeep (6071 шт., -1,4%).

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Фото: AutoWP.ru