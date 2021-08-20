Genesis показал свой первый электромобиль GV60

Компания Genesis опубликовала изображения модели GV60 – первого полностью электрического автомобиля марки, построенного на глобальной модульной платформе E-GMP.
Передняя часть электрического GV60 отличается оригинальным дизайном, специально разработанным для этой модели, сообщает пресс-служба Genesis. Она получила фирменную оптику Quad Lamps в виде раздвоенных линий, а фирменная решетка радиатора Crest Grille размещается ниже уровня головной оптики, увеличивая эффективность охлаждения высоковольтных батарей. Решетка радиатора GV60 также украшена новой эмблемой бренда Genesis и выполнена в стиле уникального орнамента «Гильош», который часто применяется на престижных хронометрах.
Помимо этого, впервые на новом электромобиле инженеры Genesis применили капот типа Clamshell – единую панель, в которой крышка моторного отсека объединена с крыльями в одну деталь. Сбоку новый GV60 напоминает кузов в стиле «Спорткупе» за счет динамичного профиля. Четкая и запоминающаяся линия, идущая от капота к заднему спойлеру, дополняет прогрессивный характер модели. Линия хромированного молдинга, проходящая от ветрового стекла к задней стойке, дополнительно подчеркивает оригинальный стиль нового электромобиля.
Стоит также отметить цифровые наружные зеркала заднего вида, которые с помощью камер и экранов объединены в систему кругового обзора. Среди новшеств – дверные ручки с электроприводом, автоматически выдвигающиеся из дверей при приближении к автомобилю.
Задняя оптика, выполненная в виде сдвоенных линий динамичной формы, органично интегрирована в заднюю часть автомобиля, а аэродинамический спойлер, в свою очередь, добавляет облику модели спортивности. Задние крылья GV60 усиливают и без того динамичный силуэт боковины автомобиля, делая его визуально ниже и шире. В нижнюю часть крыльев интегрированы различные датчики, стоп-сигналы и сигналы поворота.
Что касается салона GV60, его центральный элемент – Кристаллическая сфера, которая помещена в парящую консоль. Этот обращающий на себя внимание круглый селектор выбора передач Shift-by-Wire (SBW) сообщает водителю о готовности автомобиля к старту. Когда мотор выключен, сфера выполняет функцию атмосферной подсветки. Когда водитель будет готов отправиться в путь, сфера перевернется, превратившись в селектор выбора передач SBW. Интерьер Genesis GV60 также отличает широкая передняя панель с интегрированными в нее цифровой приборной панелью и системой мультимедиа.
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Фото: Genesis