Genesis показал свой первый электромобиль GV60

Компания Genesis опубликовала изображения модели GV60 – первого полностью электрического автомобиля марки, построенного на глобальной модульной платформе E-GMP.

Передняя часть электрического GV60 отличается оригинальным дизайном, специально разработанным для этой модели, сообщает пресс-служба Genesis. Она получила фирменную оптику Quad Lamps в виде раздвоенных линий, а фирменная решетка радиатора Crest Grille размещается ниже уровня головной оптики, увеличивая эффективность охлаждения высоковольтных батарей. Решетка радиатора GV60 также украшена новой эмблемой бренда Genesis и выполнена в стиле уникального орнамента «Гильош», который часто применяется на престижных хронометрах.

Помимо этого, впервые на новом электромобиле инженеры Genesis применили капот типа Clamshell – единую панель, в которой крышка моторного отсека объединена с крыльями в одну деталь. Сбоку новый GV60 напоминает кузов в стиле «Спорткупе» за счет динамичного профиля. Четкая и запоминающаяся линия, идущая от капота к заднему спойлеру, дополняет прогрессивный характер модели. Линия хромированного молдинга, проходящая от ветрового стекла к задней стойке, дополнительно подчеркивает оригинальный стиль нового электромобиля.

Стоит также отметить цифровые наружные зеркала заднего вида, которые с помощью камер и экранов объединены в систему кругового обзора. Среди новшеств – дверные ручки с электроприводом, автоматически выдвигающиеся из дверей при приближении к автомобилю.